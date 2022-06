Los hijos y nietos de los veteranos de guerra recordaron el día de la rendición en Malvinas

Juan Pérez, titular del Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro Rivadavia, manifestó a LU4 que “La verdad que de este 14 de junio se habla muy poco y ha quedado en el olvido como el día de la rendición en Malvinas. En la vigilia previa que hicimos en nuestro Centro de Veteranos y nuestros hijos hicieron una agrupación para seguir recordando este día para que no quede en el olvido”.

Luego indicó que “Se llenó nuestra casa de chicos y fue una enorme alegría al alma porque estaban nuestros hijos y nietos recordando esta fecha tan importante”.

En ese marco resaltó que “Sabemos que hay futuro y que nuestros jóvenes están llevando la causa de Malvinas en alto y en los colegios se esta hablando mucho de Malvinas, para nosotros eso representa que nuestro legado en Malvinas no fue en vano y que no va a morir aunque algunos de nosotros ya no estemos”, concluyó.

La nota: