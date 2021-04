Los gremios docentes reclamaron sueldos atrasados y paritarias

En la jornada de hoy se concretó un nuevo encuentro en los sindicatos de la Educación de Chubut y el Gobierno provincial. Los gremialistas exigieron el pago adeudado de los rangos 3 y 4, además de la apertura de paritarias. Desde el Ejecutivo no se respondió satisfactoriamente a los pedidos. Se estableció un nuevo encuentro para el día jueves y se comprometió la presencia del secretario de Gobierno, José María Grazzini.

A través de un extenso comunicado, la Junta Ejecutiva de ATECH, enumeró la falta de respuestas en problemáticas puntuales del sector.

«Planteamos sobre los temas de atraso salarial y la situación de algunos trabajadorxs que en la última liquidación no percibieron sus haberes. Ante este planteo se responde que en las próximas horas se acredita un primer lote según archivo que tiene el propio Ministerio de $3.400.000 que fue mal liquidado. Acreditado este lote, Ministerio Economía revisará aquellos que hayan cambiado de rango y no se encontraran en dicho lote para realizar el correspondiente pago en el transcurso de esta semana», explicaron.

Por otro lado, «realizamos el pedido de recomposición salarial, donde se debería tener en cuenta el IPC Patagónico además de exigir una respuesta a la deuda salarial que se mantiene aún con un sector (rango 3 y 4) y fecha de depósito del FONID. A lo que el gobierno responde que están trabajando sobre la deuda y que hoy no pueden dar fecha cierta. Respecto al FONID el gobierno responde que el próximo viernes 9 de abril será depositado. Para continuar sobre temas salariales el gobierno convoca a reunión para el próximo jueves 8 a lo cual hemos requerido la presencia de los ministros de las carteras responsables en el marco de la Ley Paritaria X N°39».

“Los docentes exigieron «que se respete la normativa nacional Resolución 60/21 Ministerio de Trabajo respecto a la dispensa por cuidado de hijxs en edad escolar. Insistiremos al Ministerio de Gobierno en la próxima reunión del día Jueves 8 para que clarifique el posicionamiento del gobierno de la provincia respecto a esta resolución nacional que se intenta desconocer en Chubut», agregaron.

Desde ATECH indicaron que «está claro que es el gobierno el principal responsable de la falta de respuesta a todos los temas planteados, la deuda salarial, la falta de insumos del protocolo en las escuelas, el transporte escolar, la conectividad, y todo lo necesario para garantizar una educación de calidad al pueblo de la provincia. Somos Ixs trabajadores los que hace años venimos sosteniendo y exigiendo la definición política de la distribución de la riqueza, como lo expresamos por ejemplo con la Ley Tributaria Extraordinaria, o con el reclamo de la coparticipación histórica de la Provincia y demás puntos, para que no sean los salarios postergados de Ios trabajadores la única alternativa para pagar la crisis que el propio gobierno generó, pagando una deuda millonaria que seguimos exigiendo que se audite, que se sepa adónde fueron a parar esos fondos”.

El comunicado concluye manifestando que “Si bien el gobierno manifiesta una renegociación de la deuda, los trabajadorxs seguimos con salarios adeudados y sin respuesta al pedido de recomposición salarial 2021. Es preciso recordar que a principio de año, los sindicatos docentes, con el acompañamiento del conjunto de trabajadores de la provincia, expresamos la definición manifiesta por la mayoría, demostrando la voluntad del sector, pero también exigiendo un camino de resolución de los temas pendientes al gobierno que es el responsable de esta situación. Es por esto, y ante la vergüenza de tantas faltas de respuesta, de ausencias de funcionarios que parecen vivir en otro lugar y no en la realidad que atravesamos en esta provincia».