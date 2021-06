Los gastronómicos podrán trabajar hasta las 23

Los gastronómicos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly podrán tener sus negocios abiertos y operando hasta las 23. La modificación a la restricción vigente será operativa a partir del lunes, día en el que vence el DNU de Nación y las adhesiones que, al mismo, realizaron los gobiernos provincial y municipal.

El cambio horario es el resultado de las negociaciones que se vienen llevando adelante desde el sector con los municipios y provincia ya que el horario actual, hasta las 19, nuevamente los estaba condenando económicamente.

Los gastronómicos, en realidad, pretenden que se les autorice a abrir hasta las 0.30, horario que les permitiría tener más ganancias, mejor atención y también dejar conformes a los locales «cerveceros» que, si bien tienen actividad durante todo el día, su mayor recaudación y actividad es durante la noche.

El reclamo

Antes de este principio de acuerdo, que se terminaría de cerrar mañana, se conoció el pronunciamiento del propietario de Van Burguer, que se encuentra cerrado desde el inicio de las restricciones el domingo 23, «la cual iba hacer solo por una semana y sin embargo hoy continuamos cerrados por la continuidad de este confinamiento Vos te preguntaras, si podemos trabajar con delibery y take way? yo te digo que en mi caso no es rentable y creo que muchos opinaran lo mismo, es mas caro el costo de esperar que alguien te llame por telefono para hacer un pedido que el pedido en si, en donde un fin de semana por delibery, en el mejor de los casos podes hacer $ 8000 pesos. Entonces con esos montos es imposible cubrir sueldos, alquileres, servicios, impuestos, mercaderias y proveedores», explicó.

De inmediato se indicó que «el sector no desconoce la terrible situacion sanitaria. Entendemos que hay que tomar medidas, pero al mismo tiempo pedimos que entiendan y se pongan en el lugar de la cantidad de familias que dependen de nosotros y que por cada local que cierra son fuentes de trabajo que se pierden.

Fuimos y seguimos siendo el sector mas golpeado desde el inicio de esta pandemia ,los primeros en cerrar, alla por Marzo del 2020 y los ultimos en abrir, pudiendo trabajar los ultimos meses del año con todos los protocolos establecidos y siempre al 50% de cantidad de comensales, requisito que hasta el dia hoy sigue vigente, porque nunca se amplio. No terminamos de recuperarnos de la cantidad de deudas , y ahora, somos nuevamente rehenes de estas restricciones».

Finalmente, el comerciante pidió, tanto a nuestro gobierno provincial, como al municipal que » se tomen medidas que nos permitan trabajar libremente No podemos seguir confinados. La solución de encerramos solo trae desempleo ,deudas y familias en la calle. Cuando un restaurante cierra perdemos un poco de nosotros perdemos identidad perdemos Turismo. La solución no es cerrarnos, la situación es social, el cuidado es esencial pero empieza en cada uno de nosotros», apuntó.