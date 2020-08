Los gastronómicos no quieren cerrar a las 21

La titular de la Federación Gastronómica de Comodoro Rivadavia, Cristina Galand, señaló que «el cambio de horario», al que teoricamente habíamos acordado, «nos perjudica. No tiene sentido que cerremos a las 21», indicó.

En diálogo con LU4, Galand adelantó que la intención del sector es «tener una reunión urgente con el Comité de crisis, al que le queremos plantear nuestra situación. Además de nuestra pérdida económica, si la gente no se reúne en los restaurants lo hará en sus casas o en otro lugar, y esto aumentará el número de contagios», afirmó.

Galand en representación de la AEHGPC, declaró con dureza que no se puede trabajar sin previsión de continuidad y que pareciera ser una clara estigmatización al rubro. «No se está contemplando la situación extrema que atraviesa el sector y que estas medidas abruptas continúan produciendo cierres y dejando trabajadores sin empleo»

Se recuerda que todos los establecimientos redujeron al 50% su capacidad, que están tomando reservas previas y acatando todos los protocolos previamente aprobados, además de recibir controles diarios municipales lo que los lleva a pedir de manera inminente una reunión donde esperan explicaciones desde el Área de Salud para comprender en qué grado esta decisión puede aliviar el brote desatado en las últimas semanas.

“No comprendemos este tipo de medidas, hay mucho enojo entre los comerciantes que aún no logran siquiera cubrir los costos para mantener sus locales, a sus empleados y menos aún saldar las cuotas de los préstamos que esta misma crisis provocó. No se entiende que sea una situación de privilegio poder seguir trabajando con cierta normalidad” aseguró la presidente dando voz y transmitiendo la preocupación del sector.

Desde la Asociación afirman comprender la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad, pero que la misma se agravó por prácticas realizadas en ámbitos privados, donde no se puede ejercer ningún control y cuyos responsables no han recibido ninguna sanción. Asevera que se debe solicitar inevitablemente la responsabilidad individual de las personas y no más apelar siempre al rubro gastronómico.