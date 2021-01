Los fuertes vientos no causaron problemas en Comodoro

Miguel Vargas, titular de Defensa Civil en Comodoro Rivadavia, comentó a La Posta Comodorense Radio que la ráfaga máxima se registro el sábado a la madrugada con 92 km/h pero no se debió asistir a llamados de emergencia.

“No hemos recibido muchos llamados a consecuencia del fuerte viento, salvo uno vinculado a un cartel de un local comercial en la avenida San Martín que se movía con riesgo de desprenderse, pero por suerte no tuvimos alertas a las que acudir”, reveló.

Vargas indicó que “Tuvimos un fin de semana ventoso, con una ráfaga de a las 4 de la mañana de 92 km/h y un constante de 45 km/h. Por suerte ayer menguó bastante más allá que esperábamos vientos muy fuertes. Esto nos permitió mantenernos tranquilos, aunque estuvimos de guardia por lo que pudiera suceder”.

Finalmente anticipó que “El viento estará presente esta semana pero no serán tan elevadas, con ráfagas de 35 o 40 km/h; al menos hoy y mañana”.