Los estudiantes de la UNPSJB podrán acceder al TEG

Los estudiantes y docentes de las cuatro sedes podrán acceder al TEG, a partir de las reuniones mantenidas por la rectora Lidia Blanco, con las autoridades municipales como el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, subsecretario de Transporte, Adrián Rodrigues, y autoridades provinciales, en particular con la Secretaria General de Transporte; Lucrecia Monzón.

El sistema todavía no está habilitado, se realizará a través de la página web. Se informará oportunamente la apertura de la página. Será un trámite unificado entre el Municipio y la Provincia.

Quienes cuenten con tarjeta SUBE, realizarán un único trámite y quienes no cuenten con la tarjeta SUBE deberán presentarse en la empresa correspondiente al igual que quienes utilicen el servicio interurbano.

El TEG, se pone en marcha con el regreso a la presencialidad en las aulas de la UNPSJB.

Participaron de la reunión realizada hoy a las 11, la Secretaria de Bienestar, Cristina Massera y Secretaria General, Liliana Barrionuevo.