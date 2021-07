Los estibadores le reclamarán poder trabajar al gobernador

Salvador Cuenca, delegado de los estibadores del SUPA, indicó a LU4 que hoy quieren reunirse con el gobernador Mariano Arcioni para que se autorice la entrada de barcos al puerto de Comodoro Rivadavia para así poder trabajar.

“Esperamos que hoy nos atienda el gobernador cuando visite la ciudad, porque el puerto no esta activo y somos trabajadores eventuales jornaleros y eso hace que no tengamos ingresos porque no estamos pudiendo trabajar”, explicó.

El referente sindical sostuvo que “Hoy se esta pescando en la jurisdicción de Nación y en la Cuenca del Golfo San Jorge esta vedado. Hay cerca de 200 barcos pescando en la zona y pretendemos que entre el 5% para que tengamos actividad”.

Luego agregó que “Estamos esperando planteárselo al gobernador y que nos responda de manera satisfactoria, de lo contrario veremos si es necesario tomar otras medidas de reclamo”.

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/CUENCA-SUPA.mp3