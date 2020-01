Los estatales se movilizan el miércoles a Rawson

José Luis Ronconi, dirigente sindical de los trabajadores judiciales, manifestó su rechazo a las medidas de ajuste del gobierno chubutense y adelantó que “No vemos una salida inmediata y si una profundización del conflicto en la medida que se vayan reintegrando a los puestos de trabajo los diferentes sectores del Estado provincial”.

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, el referente del gremio judicial expresó que “frente a la hipótesis que quiere instalar el gobierno provincial de que sobran trabajadores públicos, justamente ayer charlábamos en el Hospital de Comodoro que allí se ve claramente de que no es así y por el contrario falta personal. En tono de burla decía que donde sí sobra gente es al lado del gobernador, porque ninguno de sus ministros o asesores tienen la menor idea de cómo salir de esta crisis que ellos mismos han generado”.

Ante a lo que sería una posible aprobación en la Legislatura del paquete de ajuste, Ronconi indicó que “estamos analizando lo que haremos el próximo 29 y seguramente haremos una movilización en Rawson, pero el gobierno quiere hacer la sesión en otro lugar para evitar las protestas”.

Para el dirigente judicial, “si se trata de optimizar el Estado deberían preguntarnos a los trabajadores, porque en Comodoro tenemos un enorme edificio judicial sin terminar por la inoperancia del gobierno y al mismo tiempo estamos pagando cientos de millones de pesos al año en alquileres para mantener el sistema judicial en funcionamiento; esa sería una alternativa para ahorrar”.

Respecto al proyecto del 3×1, expresó que “si por cada tres trabajadores que se jubilen se va a reemplazar solamente un puesto, las consecuencias van a ser nefatas en cada uno de los servicios del Estado, porque habrá áreas que no podrán brindar ningún servicio, y además se va a desfinanciar la Caja de Jubilaciones”.

El sindicalista del ámbito judicial recordó que “estas luchas las venimos dando de los años ’90, porque los ñoquis no están en las aulas, en los hospitales o en tribunales, sino que son del poder político que premia a determinados militantes y son ellos los responsables de que así suceda”.

Ronconi afirmó que “todas estas discusiones nos sacan del tema más importante y es que los ricos no están aportando; unos pocos ricos acumulan la mayoría de las riquezas del mundo por no tributar, por la evasión y fuga de capitales. Esa fuga también se da en Chubut y el Estado no hace nada para evitarlo y salir de la crisis; la clase dirigente política está cuidando a los ricos”.