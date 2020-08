Los estatales reclamaron a Arcioni en Río Mayo

Los estatales de Rio Mayo, cuyos sueldos están atrasados dos meses y el aguinaldo, se manifestaron con carteles y banderas en el acto de aniversario de la localidad.

Luego del acto, el gobernador se acercó a dialogar con los manifestantes. El mandatario pidió que la prensa se retire porque quería tener una charla privada

Los estatales recordaron que hace meses que no cobran y que no pueden seguir así. Ante eso, el gobernador pidió disculpas, aseguró que «estamos tratando una situación muy crítica. No es grato no estar pagándoles. Les pido disculpas», dijo.

«Les aseguró que vamos a revertirla. Los docentes fueron los únicos que cobraron la cláusula gatillo», aseguró. Como respuesta, los estatales recordaron que justamente no están cobrando sueldos y pidieron respuestas urgentes ya que «no podemos seguir así, sin cobrar lo que nos corresponde. Tenemos que comer, pagar alquileres, servicios, etc».