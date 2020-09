Los estatales pidieron el cese del pago de la deuda

El titular del Sindicato de la Salud Pública, Carlos Sepúlveda, aseguró que los diputados “por más que nos hayan dicho que no, tienen la llave para suspender el pago de la deuda. Nosotros no fuimos por el juicio político sino para plantear lo que venimos reclamando hace tiempo, que pasa por cuidar los fondos de la provincia y priorizar a los trabajadores”.

En diálogo con LU4, el sindicalista recordó que también “pedimos la ley tributaria, dejamos sentado que no queremos la megaminería y un reordenamiento para que la Provincia pueda desarrollar actividad en lugar de priorizar el pago de una deuda, que debe ser investigada”.

La reunión continuará mañana a la mañana. “Esperemos que se sumen otros diputados, porque todos deben atender las demandas de los trabajadores y cumplir con sus tareas”, expresó.

Los sindicatos que participaron de la reunión fueron: Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública, el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut, el Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut, el Sindicato de la Salud Pública, la Asociación de Empleados Legislativos, la Central de Trabajadores Argentinos, el SATSAID, UPCN y APOC.

Por el lado de los diputados, curiosamente, solo estuvieron siete diputados, seis del interbloque (Xenia Gabella, Mariela Williams, Leila Lloyd Jones, Angel Tirso Chiquichano, José Giménez y Miguel Antin) y Carlos Eliceche del Frente Patriótico.