Los docentes reclaman por sus sueldos

Tal como se había anunciado y convocado, los docentes de la regional zona sur de la ATECh se concentran, desde hace unos minutos, en la esquina de Güemes y San Martín, donde están exteriorizando su reclamo por la falta de pago de sueldos por parte del gobierno provincial.

Los manifestantes tienen, todos, tapabocas e intentan mantener la distancia social que impone la cuarentena. En el lugar hay presencia policial y, más allá de los discursos, hay expectativa respecto a si la concentración será frenada, como adelantó el ministro Federico Massoni, con la intervención judicial.

El viernes, el secretario general de la Regional Sur de ATECh, adelantó a La Posta Comodorense Radio la concentración.

“Hemos llegado a un extremo de la violación de los derechos salariales por parte del Gobierno provincial, no pensamos que iba a ocurrir. Están aprovechando la cuarentena para llegar al 8 de mayo sin pagar los sueldos de marzo para la gran mayoría de los docentes y estatales”, sostuvo Murphy.

El sindicalista docente manifestó que “A las 11 en Güemes y San Martín vamos a concentrarnos con un número reducido, tomando la distancia social necesaria, pero no queremos que en medio de esta cuarentena nos silencien por lo que estamos viviendo”.

“Para manifestarnos vamos a tomar todas las medidas que se están pidiendo para cualquier salida a comprar, por eso vamos a tener todas esas prevenciones; por eso es importante decir que vamos convocar a la concentración sin violar la cuarentena y no haremos nada que implique un riesgo para nuestra salud o la de los demás”.

Murphy expresó que “El gobierno no resuelve los problemas de nadie y necesitamos empezar a ponerle un límite al desmanejo de los provincia, que lo único que sabe es echarle la culpa a factores externos y nunca hacerse cargo de los propios problemas que generó en estos años, tanto con la deuda como con su pago”.

Tras reclamar un acompañamiento mayor de CTERA, más allá del pronunciamiento ya conocido, “es necesario un planteo muy fuerte de todos los sindicatos de Chubut y a nivel nacional por lo que esta pasando en la provincia”.

