Los docentes pidieron que no les corten los servicios

Los docentes de la Regional zona sur se concentraron hoy frente a la SCPL y Camuzzi, donde pidieron que no se les corten los servicios, posibilidad que existe porque –ante el no cobro de sueldos- muchos optaron por no abonar las facturas. También se presentaron en el Banco Chubut, donde entregaron una nueva nota para que no se les cobre intereses de tarjeta de crédito y préstamo personales.

En la continuidad de las acciones con la que los docentes apuntalan el paro, en reclamo del pago de sueldos al gobierno provincial, hoy se concentraron frente a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y Camuzzi, a quienes entregaron nota solicitando que no se les corte los servicios.

En la SCPL fueron recibidos por el personal de Relaciones Públicas quienes les informaron que la prestadora de servicio tiene en cuenta la situación y que hay un procedimiento para contemplar el conflicto que atraviesan los empleados estatales.

En Camuzzi la suerte fue distinta ya que, si bien se les indicó que obviamente conocen la situación, también se les recordó que el tema debe ser abordado y resuelto por la casa central en Buenos Aires. No obstante, desde la prestadora del servicio de gas en la ciudad, hubo compromiso para girar la nota presentada.

En el Banco Chubut, los docentes fueron recibidos por el gerente Daniel López, quien recibió la nota y también se comprometió a gestionar ante el directorio que se contemple la situación de los docentes en particular y de los estatales en particular.

Para los maestros, la posición asumida por el Banco es “inaudita” ya que “debe conocer la situación y haber dado respuestas hace tiempo porque sus principales usuarios son los empleados del Estado, de quien en definitiva depende el Banco. Tenemos un estado que, por ineficacia del gobierno, no paga los sueldos y encima el banco nos aplica intereses en tarjetas y préstamos que obviamente no podemos abonar en tiempo y forma. Esto debe resolverse rápidamente”, indicó Daniel Murphy, titular de la regional zona sur, a La Posta Comodorense Radio.