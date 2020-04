Los docentes no descartan volver a las calles en reclamo de los sueldos atrasados

Denuncian “soberbia” de Arcioni y exigen el pago de los salarios en tiempo y forma.

Karina Mardones, secretaria de prensa de Regional Sur de ATECh, anticipó a La Posta Comodorense Radio que los docentes están “desesperados” por la falta de pago salarial y que hay trabajadores que quieren romper la cuarentena para reclamar en las calles por los que les corresponde. También criticó la instrumentación de las aulas virtuales.

“Hay muchos docentes que están dispuestos a romper la cuarentena y salir a la calle a reclamar lo que nos corresponde” anticipó.

En lo que se transformaría en un hecho inédito de protesta en medio de la cuarentena social, la dirigente docente “muchos trabajadores quieren salir a exigirle al gobernador Mariano Arcioni para que deje de ser tan soberbio y dejarnos siempre a un lado a los estatales, continuando con una política de ajuste mientras que somos lo que le mantenemos la provincia. El gobernador tomo al Coronavirus como una manera de tapar los problemas que tiene la provincia”.

Luego agregó que “Estamos denunciando la lamentable situación en la que nos encontramos el conjunto de los trabajadores estatales y en particular los docentes, ya que continuamos con la deuda de dos meses en nuestros salarios; hay una gran parte que aún no ha cobrado el mes de febrero y para marzo ni siquiera tenemos una perspectiva de cuándo y cómo vamos a cobrar”.

La referente sindical comentó que “Esta situación se torna desesperante en mucho compañeros y compañeras porque no pueden esperar hasta que les llegue la plata en medio de esta cuarentena, donde esta el dinero para comprar los insumos necesarios para la alimentación y los elementos de prevención en sus hogares”.

Desde la Regional Sur de ATECh se entregaron en el transcurso de la semana pasada 140 bolsones de comida entre los afiliados del gremio, sobre lo que Mardones señaló que “nos da mucha importancia tener que hacer esto porque entendemos que la cuarentena es para cuidarnos entre todos”.

Para Mardones, “Mientras todo esto sucede algunas empresas hacen aportes que son migajas, en lugar de esas donaciones deberían pagar mayores impuestos a la provincia. También aparecen diputados del PRO que quieren pedirle más plata a Nación, para nosotros esa no es la solución”.

En cuanto a las clases virtuales, indicó que “Hay una enorme desigualdad con las aulas virtuales y nadie ha sido capacitado para trabajar con estos mecanismos, porque no se trata de subir los mismos contenidos que en el aula, ni que hablar que tenemos mucho alumnos no tienen internet o tampoco una computadora”.

