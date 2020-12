Los comodorenses batieron el record en separación de residuos durante 2020

En el marco de la Campaña SE-PARAR, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Urbana Higiene Ambiental destacaron que los comodorenses aumentaron la separación de reciclables en un 123%, logrando el resultado más alto de recuperación de residuos desde el año 2016.

Desde el inicio de la campaña de separación de residuos, Urbana Higiene Ambiental promueve la concientización y el interés en la separación de residuos domiciliarios a fines de disminuir el impacto ambiental y mostrar que una gran parte de éstos puede ser recuperada y reinsertarse nuevamente en procesos productivos. “Fue un año muy particular por la pandemia, aun así, quedándose en casa, los comodorenses separaron más que antes. Esto nos permitió evaluar qué acciones íbamos a desarrollar con la comunidad para que continúen recibiendo información sobre la clasificación de los residuos que desechan a diario. Por eso iniciamos con charlas y talleres online que nos permitieron estar cerca de la comunidad”, indicó Levan Macharashvili, gerente general de Urbana.

La separación en origen es un eslabón fundamental en nuestra gestión de residuos, es decir, separar los residuos domiciliarios en sucio-húmedo y limpio-seco posibilita que no todos los materiales se descarten, sino que algunos de ellos se recuperen e ingresen a un nuevo ciclo productivo. El papel, cartón, plástico, vidrio y nylon, en mayor medida, reducen hasta un 50% de la bolsa de basura y eso impacta directamente sobre el menor caudal de desechos que se colocan en la disposición final.

De acuerdo con los últimos balances de residuos analizados, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Urbana destacaron que, gracias al compromiso y accionar de todos los comodorenses, se duplicó la cantidad de reciclables que llegaron a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) durante el último año. En el 2020 el mayor volumen de reciclables lo aportó el vidrio, que durante 12 meses se contabilizó una evolución del 111%. El plástico fue el segundo elemento que más creció entre períodos, con un 8%; y el papel y el cartón mejoró 3,3%.

“Con estos valores podemos confirmar que duplicamos la cantidad de reciclables que recibimos en el Parque Ambiental el año pasado (2019). Estos datos son positivos, los números reflejan que la información que brindamos está funcionando, porque cada día hay más gente separando, reduciendo y reutilizando los reciclables” afirmó Levan Macharashvili, gerente general de Urbana.

Desde la empresa se explicó que, el resultado implica menos contaminación para el ambiente y por eso felicitan a todas las personas que colaboran y que mantienen el compromiso desde el 2016. “Nuestra tarea es, además de mantener la higiene de la ciudad, seguir promoviendo los buenos hábitos, la responsabilidad por el cuidado de cada barrio y de la ciudad misma”, finalizó el gerente general.

No todo es basura, separá …

Es la 5ta campaña impulsada en Comodoro Rivadavia, “esto nos lleva a otra realidad, no todo lo que desechamos tiene que ir al cesto de basura, no todo lo que tiramos ya no sirve. En cada mensaje que damos, recordamos a la gente que si separan están evitando el daño ambiental”.