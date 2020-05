Los comedores no dan abasto a la demanda de los vecinos

Máximo Abásolo, San Martin, La Floresta, Pietrobelli, Quirno Costa, San Cayetano, Cerrito y Standart Norte son algunos de los barrios donde existe una alta demanda de alimentos. Allí, la Corriente Clasista Combativa (CCC) tiene 30 merenderos y comedores donde entregan más de 200 viandas por día. La ayuda no alcanza y provisiones se acaban cada vez más rápido.

“Nosotros decidimos mantener los comedores abiertos desde que comenzó la cuarentena. Fue una decisión nuestra para ayudar a combatir el coronavirus. Cada vez son más las personas que vienen a pedir comida. No tenemos ayuda de nadie y hoy por hoy no tenemos nada para darle a la gente. Todo está funcionando por las donaciones que nos hace la gente”, sostuvo Fernando García, referente de la CCC.

“Tratamos de mantener la merienda todos los días pero la leche está muy cara y se nos va como agua. Es un trabajo bastante difícil. Nosotros lo hacemos porque es a lo que nos dedicamos. Nos llama la atención como aumenta la cantidad de gente que viene todos los días. Hay días que no tenemos nada para cocinar pero la gente viene a preguntar si hicimos o no hicimos comida. Es complicado el asunto y se va agravando cada día”, lamentó.

La cantidad de gente llevó a que las organizaciones sociales salgan a repartir la comida por las casas para evitar el amontonamiento en un espacio. “Repartimos comida casa por casa y si viene la gente tratamos que venga con su barbijo y que respete la distancia. Nuestros compañeros se exponen pero es una decisión que nosotros tomamos. Es algo que nos ha enseñado nuestra organización”, afirmó García.

Sin embargo, la ayuda no alcanza y los víveres no son suficientes por lo que solicitaron el apoyo de la comunidad. Los interesados en colaborar pueden acercar alimentos no perecederos en el comedor de la CCC que se encuentra en Antonio Garcés y Ricardo Balbin o llamar al 2975094983.