Juan Aquino, integrante del movimiento ambientalista de Trelew, manifestó a La Posta Comodorense Radio el repudio contra la votación en la Legislatura y precisó el funcionamiento del corte de la Ruta 3 en la salida de Trelew.

“Pasamos la noche acá en la Ruta 3, en la salida de Trelew hacia Puerto Madryn, con una medida de lucha en repudio de lo que fue la nueva infamia que se dio en la sesión legislativa de ayer”, explicó.

Aquino relató que “Todos los bloques de la Legislatura demostraron que no hay grieta para avanzar en el extractivismo y violentaron la voluntad popular con la IP. Así decidimos en asamblea iniciar una serie de acciones en diferentes puntos con este corte y las ocupaciones municipales en Esquel y Trevelin”.

Frente a la concreción del corte, indicó que “La realidad es que nuestra pelea es contra el gobierno y sus socios políticos en la Legislatura, no contra los camioneros o los que transitan por las rutas. Se ha acercado Gendarmería y no tuvo ninguna tarea, pero desde la asamblea hemos dialogado con los camioneros para abrir de manera intermitente para que no se haga tan tedioso. Dejamos pasar las emergencias y los transportes que lleven oxígeno o vacunas que tienen que ver con la pandemia”.

Finalmente resaltó que “Desconocemos esta sesión porque tiene ilegitimidad e ilegalidad, porque el rechazo a la IP ganó por un voto y uno de esos votos fue el del diputado “cien lucas” López. Una vez más queda demostrado que la Legislatura de Chubut no representa los intereses de las grandes mayorías populares”.