Los aspirantes a agentes de Policía realizaron el Juramento a la Bandera Argentina

El jefe de la Unidad Regional, Comisario Ricardo Lienan y el segundo jefe , Comisario Inspector Andrés García, encabezaron el acto a través del cual 62 jóvenes aspirantes a agentes del Centro de Formación Profesional N° 663, juraron Lealtad a la Bandera Argentina.

La ceremonia se realizó en el Club Huergo de Comodoro Rivadavia y contó con la participación de los Jefes de Áreas, familiares e invitados especiales.

Al respecto, el jefe general de enseñanzas practicas, Comisario Lucas Cocha afirmó que «hoy 20 de junio la totalidad de 62 aspirantes a agentes de la Policía del Chubut prestaron su juramento a la bandera y la felicidad de ellos de poder cumplir no solamente con una obligación que tenemos los funcionarios en cuanto a lo que es materia de seguridad y fuerzas armadas, si no que también dan un paso importante porque jurar a la bandera estamos hablando de un compromiso muy grande para con nuestra patria y ellos como futuros policías no pueden estar afuera».

En tanto, Ricardo Lienan destacó que «dentro de la policía del Chubut tenemos tres centros de instrucciones a nivel provincia en Comodoro Rivadavia, Esquel y Rawson».

En ese sentido, también destacó que a mediados de julio se abre la inscripción para el ingreso de nuevos aspirantes.

A su vez, el jefe de la Unidad regional, resaltó que el ingreso a aspirantes en Comodoro Rivadavia es muy bajo y «se abre para el interior de la provincia e incluso en el último tiempo tenemos muchos ingresos del norte del país».