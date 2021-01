Los argumentos del CONICET-CENPAT para no asistir al “debate” minero

Teresa Dozo, investigadora del CONICET-CENPAT de Puerto Madryn, expresó que los motivos que llevaron al organismo científico a no participar de la convocatoria del gobierno para debatir el tema de la minería y reclamó la puesta en marcha de alternativas productivas sustentables para la Meseta y la provincia.

“Como expresamos en el comunicado, agradecimos la invitación a participar pero entendemos que no es un debate por la forma de interaccionar y se debería tratar de una convocatoria amplia con la participación de todo el abanico de posibilidades en un debate transparente y público donde la prensa tenga acceso a lo que se esta debatiendo”, comentó.

La investigadora indicó que “Estamos haciendo una propuesta superadora y amplia de un debate donde se tenga en cuenta la organización territorial integral, donde se analice profundamente los recursos naturales como el agua y el suelo en un proceso de desertificación tan creciente en medio de una crisis climática”.

En ese marco, señaló que “Nuestra responsabilidad es estar al servicio del pueblo, poniendo la ciencia y la técnica al servicio de la gente en todos los ámbitos donde sea necesario resolver problemas, en la búsqueda de un bienestar sustentable que no vaya en contra de la biodiversidad para tener una vida mejor en el futuro”.

Finalmente, Dozo sostuvo que “Debe considerarse la Iniciativa Popular como proyecto alternativo porque es una instancia legislativa posible y donde han participado un nutrido conjunto de conciudadanos. Es importante la participación amplia con todos los sectores y analizar qué otras alternativas productivas sustentables podemos activar en estos ámbitos”.

La nota: