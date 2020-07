López cuestionó duramente a Arcioni

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Sebastián López, redobló las críticas al Gobierno Provincial durante la Sesión Ordinaria de la Legislatura de Chubut, con un contundente mensaje en el que pidió autocrítica y «que se banquen las críticas», advirtiendo que «no hay convocatoria y, si hay una, es para la foto; es una cáscara vacía y después de dos años y medio de gobierno no se han tomado decisiones que cambien la vida de los chubutenses».

López pidió que «no nos acostumbremos a ir de rodillas a la Casa Rosa a ver ‘qué nos dan’, nosotros, el pueblo chubutense, es un pueblo acostumbrado a vivir de lo que trabaja» y advirtió que «hace dos años y medio que no se toman decisiones políticas; hay internas, muchos cuestionamientos hacia la oposición y yo recuerdo que en 2015, cuando asumieron, la culpa de todos los males era la del gobernador Martín Buzzi».

«En el transcurso», continuó, «la culpa era de Mauricio Macri, y no sé cuánto más va a faltar para que el causante de todos los males de Chubut sea el gobierno de los Fernández. Y seguimos sin tomar decisiones políticas, realmente llama la atención. Bánquense la crítica, no somos desestabilizadores por criticar y decir que estamos acá defendiendo a los trabajadores de la provincia, que cobran con dos o tres meses de retraso».

En el mismo sentido, el diputado planteó al Gobierno Provincial: «Bánquense la crítica como nosotros lo hemos hecho. Recordemos el 19 de mayo de 2019, cuando el gobernador de la provincia, en un acto de irresponsabilidad mandó una gacetilla oficial a distintos medios de la provincia, donde decía que ‘Macri fracasó y debe dar un paso al costado’, lo que se replicó en distintos medios de la provincia. Por eso: basta de la chicana política. Convoquen, generen canales de diálogo».

Por otra parte, López sostuvo que «hace más de 2 años y 7 meses que el Gobernador está frente al Ejecutivo, y entendemos que no se han tomado decisiones reales que cambien la vida de los chubutenses. Entonces, le pedimos que encabece una mesa política en la que estén todos los actores, pero no una ‘mesa’ para sacarse una foto como nos tienen acostumbrados, sino un espacio con un plan sistemático y una salida, donde podamos aportar desde los equipos técnicos. Las estructuras políticas tienen que ayudarnos a salir de estas crisis, pero no hay convocatoria», admitió.

Sobre esto último, el legislador puntualizó que «si hay convocatoria es para una foto, es una cáscara y después no hay nada» y refirió que «tampoco hay un plan económico o una visión de cómo podemos poner a andar la rueda productiva de la provincia».