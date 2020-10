Lo que implica el nuevo decreto de circulación

En Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, todo sigue igual

Aunque se avanza en la reapertura de sector gastronómico y gimnasios

Se seguirá circulando por la terminación del DNI, pares o impares de acuerdo a la fecha. Por dos fines de semana más continúa la restricción restringida, solo para trabajadores esenciales y emergencias, desde las 21.30 del sábado hasta el lunes a las 6.

El decreto provincial que ayer se dio a conocer, y que fue informado de inmediato por La Posta Comodorense, contiene las determinaciones que para circular y realizar actividades, en el marco de la pandemia, estarán vigentes en la provincia hasta el 25 de octubre.

Como se adelantó, el decreto ratificó básicamente las medidas que ya estaban establecidas por la anterior normativa e incluso, en la práctica y tras el acuerdo con los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, posibilita la reapertura del sector gastronómico, gimnasios y espacios culturales.

Gastronomía y deportes

El rubro gastronómico continuará con el servicio de retiro en el local de lunes a domingo hasta las 21. Servicio de envío a domicilio, de lunes a jueves hasta las 23. Retiro y consumo en local de lunes a jueves hasta las 23, viernes y sábado hasta las 0. Siempre con el sistema de turno previo en el horario nocturno y DNI.

Claramente, en el decreto, se reiteró la imposibilidad de que abran bares, cervecerías confiterías nocturnas y clubes sociales.

También quedaron fuera de la reapertura, es decir que continúan prohibidas, las actividades deportivas, recreativas, sociales (incluyendo reuniones familiares), y religiosas en espacios cerrados o al aire libre , grupales o que impliquen reunión de personas

Gimnasios

Los gimnasios podrán desarrollar su actividad de lunes a sábado hasta las 21 horas, debiendo operar con sistema de turnos previos y no pudiendo concurrir más de 10 personas por turno, considerando cada turno de una hora de duración.

La única actividad autorizada en los gimnasios es “la que se desarrolla de manera individual en máquinas, salas de musculación, equipos o cualquier otro implemento que no importe actividad grupal o de contacto”, se especifica en el decreto.

“Podrán realizarse actividades deportivas en espacios abiertos o cerrados, a practicarse de manera individual o en duplas siempre que no se trate de una actividad de contacto o que implique posible contacto; que no se utilicen elementos de juego o los elementos a utilizar sean de uso personal o individual”, se establece también en el decreto.

En definitiva, las actividades al aire libre sólo se podrán realizar de manera individual respetando los horarios de circulación y la modalidad de terminación de DNI. La única excepción es la de aquellos padres que desarrollen actividades con sus hijos.

En Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Puerto Madryn y Puerto Pirámides se podrá circular de lunes a sábado de 7 a 21,30 según la terminación par o impar del DNI.