Lo que hay que tener en cuenta ante el cibercrimen y ciberseguridad

La jueza penal, Mariel Suárez, especialista en Derechos Digitales Cibercrimen y Ciberseguridad dialogó con La Posta Comodorense Radio, a quien señaló que se trata –generalmente- de un delito cometido a través de un ordenador mediante el uso de internet y que tiene finalidad violar la privacidad e intimidad de la persona donde se muestran casos del ataque a la integridad sexual, la física y también al patrimonio.

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/mariel-suarez.mp3

A su vez manifestó que muchas personas son víctimas de estafas por brindar datos personales y que el cibercrimen puede aparecer en lo comercial como en ofertas como “Cyber Monday” “Black Friday” o mediante de virus, clonación de cuentas de wsp , banco,

También hizo referencia al uso de la tecnología en niños donde generalmente hay casos de acoso y abuso sexual infantil ,conocido como el “grooming” donde hay una persona desconocida en la computadora que se pone en contacto con un niño o niña simulando ser una persona de la misma edad y así extraer información con el fin de llegar a agredir y acosar a los niños y /o adolescentes y mujeres adultas.

Suárez , destacó que si una persona es víctima de cibercrimen en las redes, no debe borrar los mensajes ya que sirven de evidencias para que un Perito informático Forense lo investigue. También se puede denunciar a un email, teléfono, comisaría más cercana al barrio o dirigirse a Fiscalía. De este modo hizo hincapié en no compartir información en las redes sociales, ser reservado , estar atentos y ser uso de las redes de forma consiente.

Para cerrar, la jueza comentó que los padres deben concientizar el uso responsable de las redes sociales a los niños y/o adolescentes ,vigilar y conversar con los niños sobre el peligro de las redes y que no aconseja prohibir sino que se enseñe de manera consiente.

Para más información entrar a la página https://www.cibercrimen.org.ar/