Llugdar: “Tenemos que ponerle el hombro a esta situación”

“Esto es complejo por toda la situación que se da, que es algo nunca visto por lo menos aquí en el país y es muy duro lo que nos toca vivir a toda la gente en las provincias que son productoras de Hidrocarburos. Está visto que nos toca muy de cerca porque la nuestra es una actividad donde la situación trae consecuencias. Y viene aparejado con que hay recursos que salen de esta actividad, y provincias que dependen de ellos; no solo son los Trabajadores que están dentro de la actividad”, señaló hoy José Dante Llugdar.

El dirigente agregó que “va a haber que ponerle el hombro a esta situación, y se suma lo del precio del Barril, que en algún momento llegó a cotizarse por encima de los U$S 100 y hoy no tiene valor. Yo estaba preocupado porque hace diez días desde la Cuenca Austral tuvieron que pagar para que se llevaran un Barril de Petróleo; y ahora estoy más sorprendido aún en esta situación”.

“El lunes era alarmante ver las pizarras del Barril de Crudo, hay que decir que estamos en plena negociación y se trata de un día a día. Si hubiéramos comenzado las negociaciones en estos días, no sé qué habría pasado. Lo que sucede es que venimos de más de 15 o 20 días de un periodo de negociación, sino la situación hubiera sido aún más complicada”, estimó.

Sin embargo, precisó en diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach que no le cabe duda de que el empleo se va a sostener. “Estamos haciendo todos los esfuerzos desde el sector sindical, con el empresarial y el Gobierno nacional; todos abocados a una tarea que es fundamental. Avanzamos en un acuerdo por 60 días que se va a ir monitoreando por parte del Ministerio de Trabajo, las Cámaras y los Trabajadores, para que en los próximos días podamos ver qué es lo que va a suceder”, analizó Llugdar.

El líder sindicalista remarcó que “aquí lo más importante es que los Trabajadores Jerárquicos y los de Base -en porcentaje- van a percibir lo mismo, más allá de que nosotros no tenemos escala salarial y, por la diversidad de salarios que tenemos dentro de la Institución, no era fácil llegar a un acuerdo. Por eso es justamente la tardanza para arribar a un punto que nos sirva a todos”.

Escenario inédito

“Junto a Jorge Ávila (Secretario General de Petroleros Privados del Chubut) hemos adquirido cierta experiencia y conocimientos para tratar de acomodarnos a diferentes tormentas, pero una como esta ni él ni yo la hemos pasado. Hoy esa provincia, siendo que tiene más de 100 años en la producción de Petróleo, no es casualidad que sea la número uno en el país. No tiene un Vaca Muerta, pero con la extracción de Petróleo en un Yacimiento qué lleva el 98% de la Producción que tiene, siendo tan maduro, sigue vigente y eso habla a las claras de que hay competitividad y eficiencia, algo en lo que tiene que ver el trabajo mancomunado entre la provincia, el sector trabajador y el municipal; ya que siempre hay comunicación con el señor Gobernador y las autoridades provinciales”, detalló el dirigente.

Llugdar expresó que la mesa de diálogo abierta no solo tiene que ver con la firma del acuerdo salarial: “aquí también hay un protocolo que es realmente importantísimo y tiene que ver con la salud del Trabajador, que es el que se expone diariamente y para lo cual también se deben implementar metodologías para resguardarlo, porque tiene familia y es una persona más, también debemos trabajar en eso. Tengo confianza de que esto va a pasar, lo más importante es que en el día después la podamos contar”, determinó.

“Un arreglo que nos sirva a todos”

En ese marco, expresó que en estos momentos no se puede saber si es realmente importante que haya un Barril Criollo “porque al no haber consumo, no hay precio ni nada parecido. Y los argentinos en este momento no estamos en condiciones de costearlo. Por eso, el que se haga con la Industria tiene que ser un arreglo que nos sirva a todos”.

“Los Trabajadores realizan una tarea a diario, con mucho esfuerzo, y lo hacen con la responsabilidad de cualquier ciudadano, por lo que ante cualquier circunstancia, nos vamos a seguir encontrando. En cada provincia somos productores de Hidrocarburos y por eso somos parte de los proyectos del país, lo que me da la esperanza de que vamos a salir adelante”, insistió Llugdar.

En tal sentido, añadió que “es una perspectiva muy difícil, este es un contexto mundial, que si bien es cierto que nos afecta a todas las provincias patagónicas, esta es la realidad es lo que tenemos. En este caso lo que se viene haciendo desde la Provincia del Chubut, es el hecho de poder sostener durante los próximos 60 días el empleo, que es algo que no asegura nada, simplemente es un paliativo”.

“Hay operadoras que ya dijeron que en esta situación de la Provincia del Chubut, no están dadas las condiciones para producir, inclusive para mantener los estándares de calidad que ellos tienen fijados hoy. El panorama es muy complejo, pero también es cierto que en la provincia nos hemos adaptado a distintas circunstancias, que venimos desde hace mucho tiempo atravesando distintas situaciones”, comentó.

El panorama en Santa Cruz

“Nosotros el viernes por la noche llegamos a un acuerdo que tiene que ver con un porcentaje del salario para todos los Trabajadores. Son aquellos que desarrollan tareas en domicilio como la administrativa, los que no tienen actividad genuina porque se para el Equipo y no tienen una responsabilidad específica”, anticipó.

Llugdar admitió que lo que pide su par de Petroleros Privados santacruceño, Claudio Vidal “sería lo ideal, pero hay que analizar que en la provincia desde el 20 de marzo hay PyMEs que no están desarrollando tareas en el Yacimiento. Hasta esa fecha facturaron y creo que van a facturar también el mes de abril, pero ¿quién les puede a garantizar el pago luego de eso, si no realizan contraprestación?”, se preguntó finalmente.