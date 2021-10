Llugdar también rescató la presencia y el discurso de Alberto Fernández

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, participó de la actividad oficial del titular del Poder Ejecutivo Nacional, Alberto Fernández, en su visita Comodoro Rivadavia, Chubut, realizada ayer, que culminó con un multitudinario acto en el Predio Ferial de Kilómetro 9.

“Debo agradecerle a todos los Trabajadores y a las empresas, además de toda la gente de Comodoro, por acompañar en este acto en el cual el señor Presidente junto con su comitiva trajo anuncios para paliar diferentes situaciones en distintas localidades, incluyendo aquellas con cuyos intendentes no compartimos ideología política”, remarcó el dirigente, citando el caso de Rada Tilly, lo que calificó como “un acto de sinceramiento por parte del Gobierno nacional sin que haya banderías”, señaló José Dante Llugdar.

El dirigente asistió al acto acompañado por los miembros de Comisión Directiva José Uribe (Secretario Gremial) y David Klappenbach (Secretario de Actas, Prensa y Propaganda), el Coordinador de la Mutual de Petroleros Jerárquicos, Sebastián Planas, y el Cuerpo de Delegados de la Institución, a quienes se sumó una numerosa columna de Afiliados.

En ese marco, rescató que el evento se dio en un tono muy tranquilo: “tuve la oportunidad de asistir al encuentro al que vino el Presidente a Comodoro Rivadavia como Capital Alternativa; es un gran honor haber participado junto al Gabinete y los Intendentes, lo que me deja muy conforme porque también la ciudad estuvo a la altura de las circunstancias con la concurrencia masiva de los Trabajadores”.

“El mensaje del presidente fue bien claro, dijo que van a respetar las convenciones colectivas y con eso para mí es suficiente. Cuando habla de eso, se refiere a los derechos que se ganaron en su justa medida la clase obrera. Lo que sí, pidió mayor esfuerzo, dedicación y eficiencia y en eso debemos convivir empresas y Trabajadores como realmente tiene que ser, y Comodoro en ese sentido ha dado muestras de estar capacitada para lograrlo”, analizó.

Asimismo, valoró esa respuesta popular “que le dijo no a la flexibilización y precarización laboral, a no avanzar sobre los derechos de los Trabajadores, donde quedó bien claro lo que pensamos sobre las cosas que quieren impulsar desde Juntos por el Cambio o desde la Unión Cívica Radical, que no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista esa postura”.

“Hay que seguir trabajando en la misma medida, y fue bien claro el Presidente en su mensaje de que hoy comienza una nueva etapa. No podemos decir que la pandemia esté superada totalmente, pero hoy estamos enfocados en otras cosas, queremos Trabajo, generar empleo genuino, que haya más Trabajo, y esa es la política a la que dijeron que se comprometerán desde el Gobierno nacional”, sostuvo el líder sindicalista.

Por ello, rescató finalmente “la palabra del candidato a Senador Nacional por el Frente de Todos en Chubut, Carlos Linares -acompañado en la fórmula por Florencia Papaiani- de que van a defender los derechos de los chubutenses, que nos vamos a representar como se debe y que están comprometidos con el Gobierno nacional”.