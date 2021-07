Llugdar sobre la nueva Ley Petrolera: “Es necesario ir resolviendo en base al contexto nacional e internacional”

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, dejó en claro ayer a la tarde que el proyecto de nueva legislación hidrocarburífera a nivel nacional tiene puntos a revisar, para no someterse a previsiones extendidas en el tiempo que luego sean imposibles de cumplir.

José Dante Llugdar mantuvo ayer un encuentro con el Vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; y con el empresario Hugo Eurnekián, CEO de la operadora CGC, en el que ratificó su confianza en el accionar de la Gobernadora, Alicia Kirchner en defensa de los intereses de la provincia; y este jueves hará lo propio con el Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, para analizar lo que se avizora en cuanto a la presentación de dicho proyecto en el Congreso de la Nación.

“Esto no viene de ahora. Dije que no podía tener una opinión formada cuando lo que están circulando son bosquejos y no hay nada oficial, por eso es que uno debe tomar con seriedad estas cuestiones, porque mañana puede salir una Ley que afecte a los intereses de la Cuenca del Golfo San Jorge”, advirtió.

El líder sindicalista dijo celebrar “que haya un Vaca Muerta y que tenga beneficios, pero a nuestra Cuenca hay que cuidarla y no nos podemos olvidar que en los meses más críticos la Cuenca del Golfo, inclusive la zona de Río Grande en Tierra del Fuego, donde siguieron bombeando Gas y se mantuvo la cuota”.

Búsqueda de equidad

“No se puede atentar contra un sector para beneficiar a otro. Lo que decimos es que le toque lo que le tenga que tocar a la gente de Neuquén o a aquellas que desarrollan tareas No Convencionales, pero hoy nosotros desarrollamos tareas Convencionales y con Yacimientos muy maduros, donde hay algunos puntos en los que no estamos de acuerdo”, determinó.

En tal sentido, mencionó el encuentro con Quiroga y Eurnekián donde se habló del tema: “la verdad que estamos preocupados, la Institución tiene su opinión y para mañana tenemos previsto un encuentro similar con Arcioni donde nos vamos a sentar y analizar el paso por paso; si es que él tiene el manuscrito original de la Ley”, indicó en declaraciones publicadas hoy por la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

Llugdar recordó que “en el Gobierno de Mauricio Macri, el programa de inversión que teníamos era prácticamente cero, cuando habíamos tenido 20 Equipos de Perforación. Nosotros desarrollamos Yacimientos muy maduros, que tienen un declinó natural y la única manera de mantener la Producción, es perforando a un cierto promedio anual”, citando como ejemplo que “para poder mantener la Producción en Cerro Dragón, se tienen que perforar entre 150 y 200 Pozos y se está hablando de que para el próximo año sean hasta 250. Nosotros eso jamás lo hemos tenido”.

“Este programa de inversión, nosotros lo queremos. En un contexto natural, cada uno va donde mejor le pagan y obtiene mejores dividendos, eso no lo veo mal. Lo que digo es que saquen lo que tengan que sacar, pero que no se perjudique con la nueva Ley ni a Comodoro ni a Santa Cruz. En esto no es que yo esté tranquilo, sino que confío en la señora Gobernadora que jamás va a hacer algo en contra de los santacruceños en pos del beneficio de alguien, por más que sea el Gobierno nacional”, sostuvo el dirigente.

Acerca de si hoy hace falta en la Argentina una nueva Ley de Hidrocarburos, expresó: “por lo que leí, eso prevé por 20 años. Nuestras expectativas no son esas, no quiero vivir lo que se vive actualmente todo ese tiempo, sino ir resolviendo en base al contexto nacional e internacional”.

“Es algo que da para un análisis, donde por cuestiones básicas el que pone un negocio hace un estudio previo de mercado y elabora un proyecto para ver si es viable o no, porque hoy nadie va a venir a invertir porque sí. En tren de conseguir recursos, aquí el financiamiento externo es fundamental y aquel que no lo vea así, se está equivocando”, concluyó Llugdar.