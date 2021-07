Llugdar y Avila se reunieron con Pablo González, presidente de YPF

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Llugdar, y el titular de Petroleros Privados, Jorge Avila, mantuvieron ayer a la tarde, en Buenos Aires, un encuentro con Pablo González, Presidente de YPF, en el que se analizaron los posibles alcances de la Ley de Hidrocarburos y se fijó postura desde los gremios de la Cuenca del Golfo San Jorge. Si bien se coincidió en que por ahora no hay nada en firme y de momento solo se trata de un anteproyecto, existen de dos puntos de la Ley en los que se coincidió que “no puede haber algo que le pueda servir a una Cuenca y vaya en perjuicio de otra”, afirmó el dirigente Jerárquico.

“Esas cosas no las podemos permitir, si bien hay un Yacimiento como el de Vaca Muerta que es muy atractivo, no se puede arrancar por ahí porque cada uno va a defender su región, y no podemos olvidar que Comodoro Rivadavia y la Cuenca del Golfo San Jorge tienen más de 100 años de actividad”, enfatizó Llugdar. Y agregó que “como hay Yacimientos que tienen ese tiempo, entonces continuamente debemos mantenerlos, por eso fijamos la posición de que hay que salvaguardar el declino de algunos Pozos, que es algo natural”, dijo, y advirtió que “se es un caso puntual y hay otros temas interesantes que los vamos a discutir”.

“En esa discusión vamos a tener la participación de las instituciones sindicales, de la Secretaría de Energía de la Nación y se va a dar el debate como corresponda, no es que se va a hacer entre gallos y medianoche. Todas estas cosas se pusieron arriba de la mesa y creemos que había otros puntos que pueden ser interesantes para la Cuenca ya que nosotros tenemos Pozos muy maduros que hoy -económicamente- es inviable ponerlos en funcionamiento, pero a través de esta Ley pueden ser atractivos. Eso hay que discutirlo y es un buen punto de partida que hoy nos juntemos los dos sindicatos de la actividad con el Presidente de YPF”, analizó.

El titular de Petroleros Jerárquicos indicó que “esto va más allá del tiempo de vigencia de la Ley” y que “si no se cambian algunos puntos, la fecha no preocupa, sino que lo que preocupante sería que no se reconozca el declino en algunos Yacimientos, en una Cuenca madura como la que tenemos”. El dirigente resaltó el compromiso de González como Presidente de YPF “ya que no podemos negar que la compañía estaba en default cuando él subió”, apuntando que “lo que está tratando de hacer, es sostener una actividad que lógicamente tiene sus intereses y van a volcarse hacia el lugar donde sea conveniente. Las inversiones van a ir a Vaca Muerta, entonces lo que decimos y pedimos es que no nos quiten lo que hoy tenemos”.

Llugdar hizo mención a que una situación similar se da sobre el corte el biocombustible: “son cosas interesantes porque se puso blanco sobre negro de lo que significa eso dentro de nuestra actividad, donde tenían un sector que estaba totalmente asegurado, como los productores de soja, que no corren riesgos si no la venden a los productores de hidrocarburos o aquellos que tienen que declinar”.

“Sin menospreciar a nadie, hoy estamos defendiendo lo nuestro y lo digo en representación de los Trabajadores de la Cuenca, que lógicamente los tenemos que cuidar y eso se hace a través del diálogo y la charla fraternal como la que se dio hoy y cómo se viene dando, lo que habla a las claras de que la responsabilidad social que tenemos junto con Jorge (Ávila), agregó.

Finalmente, indicó que “lo principal es que esto se haga público y se pueda discutir en el seno que corresponda. Para eso están la Secretaría de Energía, los Diputados Nacionales y los Senadores -los que integran la Comisión de Energía en las dos Cámaras- que son nuestros propios representantes”.