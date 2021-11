Llugdar rubricó el acuerdo que otorga un 15% de aumento para fin de año y que incluirá al aguinaldo

José Dante Llugdar tomó parte esta tarde de intensas reuniones en las instalaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se cerró el acuerdo salarial con todos los gremios petroleros del país, donde se destaca que el mismo ajustará la base de cálculo del SAC, siendo todos sus conceptos de carácter no remunerativo, por lo que no reflejarán carga tributaria alguna.

“Prácticamente estamos adelantando la pauta salarial que estaba prevista para el año que viene, para colocarla juntamente al aguinaldo de manera que no se vea afectado por descuentos; por lo que en el mes de diciembre con ese sueldo, los Trabajadores estarían cobrando el aumento en los primeros días del mes de enero de 2022”, explicó el líder sindicalista.

Y agregó que “esto lo acordamos junto con todas las instituciones del sector hidrocarburífero del país, todos los sindicatos, y como siempre me acompañó el Secretario General de Petroleros Privados del Chubut, Jorge Ávila. Es una reunión en la que si bien estaba programada, se remarcó algo que no estaba previsto, como lo es el índice de la inflación, y todos entendieron la pérdida de poder adquisitivo de los Trabajadores, por lo que logramos un acuerdo que es importantísimo para todos nosotros”.

Desde el Ministerio participaron el Dr. Agustín Carugo y Juliana Califa junto a su equipo de colaboradores, además de las Operadoras Equipo de colaboración. Llugdar indicó que en encuentros previos había participado también el titular de la cartera laboral de Nación, Claudio Moroni, y que ya había habido reuniones anteriores como ser una charla privada con el Presidente de YPF, el santacruceño Pablo González, por lo que realmente todo salió por consenso.

El dirigente valoró que “fueron tres días de trabajo arduo en los que participamos con Jorge (‘Loma’ Ávila) en forma conjunta como lo venimos haciendo siempre, y como lo vamos a hacer en las próximas semanas por la situación que está pasando la compañía San Antonio Internacional”.

Saldo favorable

Llugdar puso en valor lo firmado al señalar que “pudimos llegar para fin de año con un adelanto del 15%, sumado a que esto va a repercutir en el aguinaldo y todos los ítems, por lo que este es un hecho muy positivo, no solo para nosotros, sino para todos los Trabajadores”.

Del mismo modo, explicó que “se va a cobrar con el salario del mes de diciembre y es un concepto no remunerativo, lo que quiere decir que no se va a ver afectado por retenciones impositivas, por lo que el Trabajador no va a sufrir descuentos de ningún tipo de carga tributaria; y se tomará como base de cálculo para el aguinaldo también”.