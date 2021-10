Llugdar: “Los representantes del Frente de Todos son los únicos que van a defender los derechos de los Trabajadores”

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, expresó en el mediodía de este miércoles un fuerte respaldo a la candidatura del peronismo para las elecciones Legislativas del próximo 14 de noviembre en la provincia del Chubut.

José Dante Llugdar tomó parte del encuentro del martes en el Consejo de Localidad del PJ de Comodoro Rivadavia, acompañado de varios dirigentes sindicales y del Intendente local, Juan Pablo Luque, junto a quienes abordaron varios temas, reunión que ya se había dado un día antes en las instalaciones que posee la Institución en Kilómetro 5.

“Este encuentro fue importantísimo, porque se ha dado la crítica constructiva por lo que sucedió en la última elección. Los sindicatos somos la columna vertebral del Partido Justicialista y no hemos tenido participación porque no nos han invitado y es algo que no ocurrió solamente en Comodoro, también en Santa Cruz pasó”, explicó el líder sindicalista.

En ese marco, consideró que transcurrido el acto eleccionario empezaron las preguntas y tuvo la oportunidad de reunirse en Santa Cruz con la Gobernadora, Alicia Kirchner, donde hablaron de lo sucedido y coincidieron en que “eso ya quedó en el pasado y que hay que ver qué es lo que se viene, estar muy atentos porque no nos podemos olvidar fácilmente de los cuatro años anteriores con Mauricio Macri, cuántas PyMEs quedaron destruidas en cuestión de meses”.

“Hay que tener en cuenta de qué es lo que se sustenta el trabajo en cada ciudad, en cada pueblo y si nosotros no tenemos trabajo, cuál va a ser nuestro medio de subsistencia y cómo vamos a poder educar a nuestros hijos, darles un futuro y un provenir. Ese siempre es nuestro pensamiento porque no desteñimos: fuimos y seguiremos siendo peronistas”, enfatizó.

Trabajar por un objetivo

El dirigente indicó que en la reunión todos dijeron lo que tenían que decir, pero lo más importante es que nadie salió ofendido. “Le pedimos al Intendente que se ponga al frente de esta situación y así lo está haciendo. Y nosotros como representantes de los Trabajadores, junto a ellos saldremos a trabajar como corresponde para poder revertir esta situación”.

Llugdar sostuvo que “hoy nuestro candidato es el señor Carlos Linares, él va a ser nuestro representante y nosotros vamos a salir a defender esta posición. Él es peronista y no va a jugar en contra de los intereses de los trabajadores”, subrayó.

De esa defensa de intereses, el Secretario General puntualizó lo que le toca, en parte, al Petrolero: “los Jerárquicos tenemos un beneficio impositivo y hace poco menos de tres años trataron de avanzar sobre el mismo. Todos dimos en esa lucha la discusión como corresponde y logramos que no se concrete ese proyecto del entonces Poder Ejecutivo de la Nación. Esas son las cosas que la gente tiene que saber, y que no pase algo semejante sin que se haya hecho nada en las urnas para evitarlo”, determinó.

Y recordó que “hoy desde la oposición ya antes de las elecciones nos están avisando que van a venir con proyectos que tienen que ver con la precarización laboral, y en base a eso las entidades gremiales defienden no solamente la indemnización, sino la jornada de trabajo y los beneficios que han ganado con la lucha, incluso desde antes de mi presencia, con lo cual el Trabajador tiene la posibilidad de hacer una jornada de laboral de 8 horas extensiva hasta las 12 horas, y esas cuatro horas de diferencia significan un esfuerzo que lo ve remunerado”.

Unidad sindical

Llugdar puso en valor que hay una comunicación permanente con el resto de los gremios y comparten una misma preocupación. Admitió que hicieron su mea culpa de lo sucedido en las PASO, pero que “los peronistas somos así y en los momentos difíciles sacamos lo que tenemos, que somos Trabajadores, padres de familia, un fuego sagrado que como obreros lo llevamos bien en lo alto”.

Repasó entre sus conceptos que “Comodoro es una ciudad de Trabajadores y Trabajadoras y que por ello el índice de desocupación es de los más bajos hoy en el país, primero porque es un lugar donde hay recursos y también el compromiso de quienes les toca conducir la provincia y la ciudad, más el que lo hace con el sector obrero. Todo es una sumatoria que deriva en esto, donde los Yacimientos Petroleros deben ser lo único en la provincia donde la actividad continúa sin interrupciones.

“Nosotros respetamos la Ley y cada vez que se tiene que resolver algo, pero lo hacemos por el canal que corresponde, de eso estamos convencidos. Queremos un lugar seguro para aquellos que quieran venir a hacer inversiones y como nosotros tenemos la clase de Trabajadores que tenemos, no tengo dudas que esto va a ser un hecho positivo”, señaló.

En ese sentido, Llugdar indicó que “los desencuentros que puedan haber sucedido son de la clase política, ya que nosotros el diálogo con Jorge Taboada, Raúl Silva y Jorge Ávila siempre lo tuvimos, lo mismo convivimos con la gente de Santa Cruz y con la de Tierra del Fuego. Creo que nunca estuvimos tan cerca y tan comunicados, sabemos cuál es el rol que nos toca cumplir y no jugamos al vedetismo, no estamos en esa línea, no nos comportamos caprichosamente sino como gente adulta que somos”.

“También es cierto que pase lo que pase, no somos bebés de pecho. Todo lo que hemos ganado ha sido con lucha, sin pasar por encima de nadie y respetando a la gente pero los beneficios que hemos adquirido, a la Clase Trabajadora no se los van a sacar tan fácilmente. En esta elección todavía falta un round y no me cabe duda que nuestra gente va a tomar conciencia de eso sobre todo en Comodoro, y desde nuestra entidad vamos a salir a acompañar al candidato Linares y su compañera de fórmula Florencia Papaiani, que realmente son peronistas y representan los intereses de la ciudad”, cerró.