Llugdar: “Hay que conseguir que YPF sea una empresa eficiente, más allá de trasladar la sede a la Patagonia”.

José Llugdar, secretario general del sindicato de Petroleros Jerárquicos, expresó a LU4 su visión a futuro luego de ser reelecto en el gremio y la propuesta de traslado de la sede central de YPF a la Patagonia.

“Nosotros tenemos el aval de cuerpo de delegados y los afiliados para los proyectos que tenemos para los próximos cuatro años, también para el día a día con la pauta salarial y otras cuestiones domésticas”, señaló.

“Hemos mantenido y sumado a compañeras en cargos claves del sindicato, como la compañera Gloria Barrionuevo de Santa Cruz y a Bárbara González en la Secretaría de Acción Social. Esto no es nada nuevo porque las compañeras tienen un rol importante dentro del gremio y tenemos muchas delegadas”, agregó.

Llugdar indicó que “Estamos avanzando con las nuevas sedes y las escuelas en las distintas provincias de la Patagonia, por eso somos una entidad federal y eso es lo corresponde que hagamos con el sindicato; pero no es un tema solamente mío sino de toda la comisión directiva para llegar a los objetivos que nos planteamos”.

Para el reelecto dirigente Jerárquico, “Tenemos que cuidar los puestos de trabajo, porque si no hay empresas no hay trabajadores. Si generamos la confianza para que las empresas inviertan, seguramente habrá más empleo con mejor calidad de vida de los trabajadores y sus familias”.

Finalmente sostuvo que “A Wado De Pedro le tengo un gran afecto, pero creo que eso de trasladar YPF a la Patagonia tiene un tinte electoral y lo digo con todo respeto; no puedo olvidar lo que dijo Raúl Alfonsín con el traslado de la capital a nuestra zona. En el país necesitamos de otras cosas, que lleve adelante el plan de inversiones de YPF y se aumenten los niveles de producción que venían por debajo en los últimos años”.