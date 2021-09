Llugdar: “Esta nueva Ley de Hidrocarburos trae muchos incentivos a la producción”

José Llugdar, secretario general del Sindicato de Jerárquicos Petroleros, indicó a LU4 que acompaña la nueva Ley de Hidrocarburos, valoró los cambios aportados desde Chubut y criticó fuertemente al PRO y la gestión macrista.

“Comodoro Rivadavia a través del intendente y el gobernador de la provincia hemos podido jugar un papel preponderante para lograr la incorporación de nueve puntos muy importantes para nosotros”, expresó y añadió que “Apuntamos a incrementar la producción y las exportaciones de petróleo y gas natural, permitiendo fortalecer las reservas y los ingresos del país; además de favorecer a las empresas y las Pymes de la región generando trabajo”.

Para el sindicalista petrolero, “Esta ley que tendrá vigencia por 20 años y estamos esperando que la apruebe el Congreso porque hay muchos incentivos para la producción. Cuando vimos el proyecto alzamos la voz y nos escucharon, por eso pudimos introducir varias modificaciones hablando con los funcionarios nacionales; teniendo en cuenta a los yacimientos pequeños y los yacimientos maduros que tenemos en nuestra provincia”.

La derrota electoral

Llugdar se refirió a los resultados de las PASO y señaló que “Dije que formé parte para la conformación de este modelo de país y estoy convencido que vamos a acompañar a Carlos Linares, más allá si estamos contentos o no. Lo que pasó es porque algo falló y se produce el descontento de la gente y los trabajadores cuando no se hablan las cosas”.

Luego manifestó que “El modelo que propone el PRO es avanzar sobre los derechos de los trabajadores y eso será una gran lucha que deberemos llevar adelante. En los cuatro años de Macri solamente apuntaron a la explotación de Vaca Muerta y jamás nos escucharon”.

Finalmente el referente petrolero sostuvo que “No hemos sido convocados en los últimos tiempos, tanto en Chubut como en Santa Cruz; eso no implica que no vaya a seguir trabajando por este modelo nacional, pero deben escucharnos para sumar de manera constructiva”.