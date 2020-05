Llugdar: “En este período de transición, el Barril Criollo le da oxígeno a las arcas provinciales”

“En Chubut creo que nos supimos adaptar a muchas circunstancias, desde pasar de un Barril Criollo a los valores del precio internacional. Tuvimos que pagar un precio muy alto, pero podemos decir que fueron aportes genuinos porque nos adaptamos a hacer algo sustentable en el tiempo, ya que en ningún lado se creció tanto en producción ni les fue tan bien a las operadoras, a excepción de algunas empresas, por ciertas circunstancias”, analizó el dirigente.

Llugdar agregó en ese marco que “como período de transición esto es importante, nos va a ayudar, pero no nos olvidemos que esto sale del Estado y es plata que pagamos entre todos y de alguna manera tiene que ir cambiando. Pero para lograr ese alivio, bienvenido sea”.

Respecto a cómo está la situación en el día a día con las empresas, el dirigente recordó que sabían que se iba a pasar un periodo difícil en estos 60 días “porque desde marzo se paró toda la actividad prácticamente: en abril no se trabajó y en mayo recién se está empezando a tener actividad y tratando de volver a la normalidad. Esto lleva tiempo”.

“Las empresas no pudieron certificar porque no tuvieron actividad. Nosotros dijimos que aquellos que trabajaran en forma normal iban a cobrar, los de ocho horas sus ocho horas y lo mismo con los de 12 horas. No lo digo solamente yo; lo dijo Jorge Ávila y todos los que estuvieron en estas negociaciones”, enfatizó.

La situación de la operadora de Bandera

El líder sindicalista manifestó que lo más importante es que se está dando lo que habían dicho y de alguna manera avizoraban “porque YPF no vende de combustible: del 100% que vendía hoy cayó en un 80%. Es evidente que no hay caja que resista esto y con eso se ven afectados Tecpetrol, Capex, Capsa, la misma YPF y Pan American Energy; es un efecto dominó que realmente le repercute a toda la Cuenca del Golfo San Jorge en forma directa y ni hablar en lo que es Tierra del Fuego. Esto es una consecuencia que afecta a todo el mundo y si le sumamos que veníamos en una crisis, con una situación económica golpeada y trastabillando; lógicamente terminamos en la banquina”, determinó.

“Nosotros nunca cortamos el diálogo con las operadoras. Las instituciones sindicales con Jorge Ávila (SPGPCh), Raúl Silva (UOCRA) y otras, mantenemos un diálogo permanente y creo que esto quedó reflejado porque en Chubut al día 21 de marzo la actividad prácticamente venía normal y cayó abruptamente a cero. YPF nos pidió si podíamos garantizar de un 20 a un 25%. Entre el 20 y el 23 de marzo, teníamos algunos Yacimientos por encima del 30% con la fuerza laboral, y hubo que buscar la forma porque tiene que haber un protocolo cuidando a la gente y haciendo todo con márgenes de seguridad, que es lo más importante”, detalló.

En declaraciones publicadas por la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach, Llugdar valoró que “en todas esas cosas tiene que ver la actitud responsable de los Trabajadores, de los dirigentes y de los empresarios. Lo mismo el Intendente de Comodoro Rivadavia (Juan Pablo Luque) y el Gobernador de la provincia (Mariano Arcioni) que ni bien pasó lo que ocurrió, se pusieron a la altura de las circunstancias, y hoy tenemos comunicación”.

“Todavía tenemos empresas contratistas de YPF donde la semana pasada tuvimos charlas con dirigentes de la operadora, directivos con responsabilidad, que se pusieron a la cabeza para atender el reclamo, y hoy estamos saliendo porque hay gestión, trabajo y responsabilidad. Lo que no podemos decir es que no se trabajó, porque, al no trabajar, no hay sustento. Ellos también vivieron un período de transición, cambió el Presidente, son muchas cosas. Esto no es algo que estemos dejando pasar, sino que estamos preocupados porque los recursos no llegan a la gente, pero es un día a día y se va resolviendo de esa manera, de la forma en que se pueda”, concluyó.