Llueve sostenidamente y no hubo mayores problemas en la ciudad

“Hay calles con agua, pero no hemos tenido grandes problemas” afirmó el secretario de Control Operativo. Se informó que se entregará nylon en todas las vecinales.

Ricardo Gaitán, secretario de Control Operativo, manifestó que hasta el momento en la ciudad cayeron 32 mm, afirmando que se mantendría la intensidad de las precipitaciones a lo largo del día con pequeñas variaciones.

“Si continúan las precipitaciones de esta manera, no vamos a tener inconvenientes”, remarcó el funcionario municipal. Se espera que entre las 17:00 y 18:00 horas cesaría lluvia.

Por otro lado, Miguel Bargas, coordinador de Defensa Civil, informó que desde todas las vecinales de la ciudad se brindará nylon a los ciudadanos que lo requieran.

“No hemos tenido llamados de vecinos por ingreso de agua en sus casas”, recalcó.

Hicieron hincapié que la manera que Comodoro está afrontando las precipitaciones a diferencias de otras ocasiones es mucho mejor y se debe al trabajo conjunto entre Defensa Civil y el Municipio, así como también, a la labor ciudadana.

El Servicio Nacional Meteorológico anunció para este miércoles se dos alertas para el departamento de Escalante ante las precipitaciones a lo largo de la jornada.

Amarillo: El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Naranja: El área costera será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos moderadas a fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Se recomienda a la comunidad no sacar la basura, mantener la limpieza de patios y veredas, no estacionar sobre los canales pluviales y no colocar elementos en los sumideros para evitar desbordes.