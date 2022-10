Llega a Comodoro el estreno de “Marea Verde”

Este viernes 14 de octubre con una única función libre y gratuita se proyectará el documental de Ángel Giovanni Hoyos, “Marea Verde”. Este trabajo audiovisual recupera las manifestaciones a favor de la legalización del aborto previas a la sanción de la Ley 27.610.

En el marco de las políticas de género que despliega la Municipalidad de Comodoro Rivadavia se invita a la comunidad a formar parte de la Proyección del Documental “Marea Verde” y al posterior Conversatorio con referentes de la lucha por el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la ciudad.

La actividad organizada por la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad es acompañada por Grindelias Feministas y el Grupo de Estudios Juventudes Tramas y Experiencias en Patagonia (Iespat).

“Marea Verde” se estrenó en marzo de 2022 en Colombia y el 7 de julio en Buenos Aires. Este 14 de octubre a las 19 horas se proyectará en el Cine Teatro Español. El documental cuenta con los testimonios de Mabel Belluci, Eliana Riaño Vivas, Celeste Macdougall, Lola Cufré y Stella Manzano, entre otros.

Ángel Giovanni Hoyos, es el director de este trabajo, un realizador colombiano nacionalizado en Argentina, desde donde lleva más de 10 años trabajando en diferentes roles de la producción audiovisual. Ha sido editor de series animadas y documentales, artista visual de largometrajes de ficción, camarógrafo. Luego de 10 años de trabajo con varias productoras de publicidad y cine argentinas, estrenó su primer largometraje documental Marea Verde que tuvo su premier mundial en la Competencia Oficial del Festival de Cine de Varsovia.

Sobre su vínculo con la temática y las movilizaciones en Argentina, advierte que fue una situación familiar la que motivó su curiosidad y su acompañamiento a la militancia de las colectivas feministas. “`Me preguntan porque hice Marea Verde y la respuesta es mi madre. En una charla de esas que tienen las madres solteras con sus hijos varones, donde juegan el rol doble de padre y madre a la vez, entre llanto y vergüenza me contó de su aborto, revelación que con apenas 16 años no entendí y no quise escuchar en profundidad, no tenía muy claro que significa esa confesión de madre a hijo. Ese seguro fue el detonante de querer saber más”.

SINOPSIS

Madres, abuelas, hermanas, amigas, trabajadoras, lesbianas, travestis, trans, cuerpos gestantes. Una al lado de la otra, esperan. Juntas. Todas acompañan el relanzamiento del proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo frente al Congreso. Una tomada de la mano con la otra, marchan. Juntas. Todas reclaman por un aborto legal, seguro y gratuito. Y lo hacen juntas. Marea Verde es un documental que recorre la historia del uso de misoprostol y la historia del aborto en la Argentina, visibilizando la lucha feminista que desde más de 20 años exigen a un Estado esquivo y sin respuestas a una problemática social que diariamente deja como saldos mujeres muertas en abortos clandestinos. Mediante testimonios de activistas de Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia, “Mare Verde” evidencia el contexto actual del aborto en nuestra sociedad, cansada de hacerse las mismas preguntas. ¿Qué hay del poder de decisión de ese cuerpo gestante?, ¿Qué dice la medicina?, ¿Qué hace la industria farmacéutica?, ¿Qué hacen los gobiernos?, ¿Qué hay de las más desfavorecidas?, ¿Por qué tanta hipocresía si quienes pueden lo practican? Mare Verde sigue el trabajo y activismo de una diversidad de voces, que trabajan y articulan para que los cuerpos gestantes puedan acceder a un aborto seguro, pasando por relatos en primera persona, marchas, noticias, vigilias y discusiones políticas.

MAREA VERDE (2022)

DURACIÓN: 74 minutos.

DIRECTOR: Ángel Giovanni Hoyos

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Larissa Barreda, Ángel Giovanni Hoyos

MÚSICA: Eruca Sativa

PRODUCTOR: Sol Purriños, Gastón Scocca, Ángel Giovanni Hoyos

VARIOS: Ángel Giovanni Hoyos, Sol Purriños, Gastón Scocca, Lu Larrea

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Felipe Rugeles Pineda, Agustina Claramonte

SONIDO: Belen Spada

GUIÓN: Ángel Giovanni Hoyos

MONTAJE: Laura Bierbrauer

CASA PRODUCTORA: Libero Films

Las entradas para el evento se otorgan de manera presencial y a través de la plataforma evenbrite: https://www.eventbrite.com.ar/e/proyeccion-del-documental-marea-verde-y-conversatorio-tickets-431281052237