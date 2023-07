Lionel Messi: El Inter Miami organizó «The Unveil» para recibir al capitán de Argentina

Inter Miami anunció este martes que el «importante evento» del próximo domingo, en el que se presentará oficialmente a Lionel Messi como jugador de esa franquicia del fútbol de los Estados Unidos, será exclusivo para los abonados y no se venderán entradas. –

Mediante un comunicado oficial, el club de la MLS informó que el próximo domingo a las 17 (hora de Argentina) se realizará » un evento de inauguración» en el estadio DRV PNK ubicado enFort Lauderdalcon

«Como muestra de agradecimiento a los seguidores más leales de nuestro club y por su apoyo, los mismos recibiran entradas gratis para esta jornada histórica y monumental», detalló en el comunicado la franquicia fundada en 2018.

De esta manera, el club, que tiene a David Beckham como uno de sus accionistas mayoritarios, priorizó a los hinchas que pagaron su abono al principio de la temporada para darle la bienvenida al flamante refuerzo.

No obstante, C abrió un formulario de inscripción para el público en general, en caso de que el total de sus abonados no canjeen sus tickets.

El evento denominado «The Unveil» promete ser una gran fiesta con entretenimientos sorpresa para recibir al capitán del seleccionado argentino campeón del Mundo en Qatar 2022.

Además, será presentado como refuerzo el español Sergio Busquets, amigo y ex compañero del 10.