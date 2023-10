Linares: “Tengo mucha esperanza que la gente haya repensado su voto y reflexionado sobre lo que se pone en juego”

Carlos Linares, senador nacional por Chubut de Unión por la Patria, expresó a LU4 que “Es una fecha muy especial para la vida del Justicialismo, para recordar por qué somos peronistas más ahora que se ponen en dudas las ideologías y que este es el camino que más feliz puede hacer al pueblo siguiendo el legado del General Perón y Eva Duarte de Perón”.

El legislador sostuvo que “Tengo mucha esperanza que la gente haya pensado nuevamente su voto y reflexionado sobre lo que se pone en juego. Una cosa son las PASO y otra cosa diferente y mucho más importante son estas elecciones del 22, donde se pone en juego un montón de formas de vida con educación, salud y transporte públicos o un país para pocos con la mentira de la dolarización o de la libertad sin derechos para los trabajadores”.

“Pudimos avanzar en temas importantes como la quita del IVA o el impuesto a las Ganancias a pesar de no haber sido votados por legisladores que llevan a compañeros petroleros de la Cuenca, pero tenemos que seguir trabajando por la creación de más universidades públicas, derechos y la defensa de las aerolíneas de bandera teniendo que blindar todas estas cosas para que algún trasnochado no la pueda volver para atrás”, agregó.

Para Linares, “No esta mal la idea de los exámenes psico físico para los candidatos a presidente, aunque no creo que tengamos tiempo para tratarlo en las dos Cámaras, pero no creo que este mal tenerlo para más adelante y hasta creo que deberíamos hacerlo para todos los que ocupen cargos políticos en el Estado”.

Finalmente explicó que “Mal que le pese a algunos en Partido Justicialista está vigente y fuerte en la provincia, ordenado y que cumple con los procesos. Hoy estamos cumpliendo un mandato y en noviembre habrá un Congreso y se llamará a elecciones para el año que viene para que haya renovación en todos los cargos de la vida partidaria”.