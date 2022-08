Linares: “Si la Justicia condena a Cristina tendrá que soportar la reacción del pueblo”

Carlos Linares, senador del Frente de Todos por Chubut, señaló a LU4 que “Estoy muy preocupado porque esto que esta haciendo la Justicia contra una líder política y una mujer no lo podemos dejar pasar, más allá que ella pueda defenderse sola; por eso vamos a estar en alerta para ver como sigue todo este tema porque hay un sector minúsculo de la oposición que la quiere sacar del medio”.

El dirigente justicialista agregó que “La Justicia tiene que ser justa y responsable, no estamos pidiendo que sea adicta, pero de dictar una condena tendrán que soportar la reacción del pueblo. No hay pruebas para que Cristina este sentada en un banquillo, aunque ella siempre estuvo a derecho y de eso se olvida la oposición que hizo todo lo contrario persiguiendo y queriendo avanzar con esto”.

Finalmente remarcó que “Alberto Fernández, que sabe y mucho de estos temas, va a dar un claro mensaje porque quieren condenar a una mujer por su forma de pensar”.