Linares: “No hay nada oficial con la Ley de Lemas y el adelantamiento electoral”

Carlos Linares, senador nacional del Frente de Todos por Chubut, indicó a LU4 que “Oficialmente no hay nada sobre la Ley de Lemas o el adelantamiento de las elecciones, más allá de los trascendidos o los dichos de algunos sectores; pero me parece que esos no son los temas que preocupan a la gente y que debemos avanzar en las soluciones”.

Respecto de la votación de ayer en el Senado sostuvo que

“La ley que aprobamos del Consejo de la Magistratura es muy importante porque es un lugar clave para poder tener una Justicia más federal, porque si se ve como quedó redactada a ley habla justamente de eso, de federalismo, de género y la no intromisión de otros poderes o la propia Corte”.

Para Linares, “Si corremos la política partidaria en este tipo de leyes vamos a conseguir grandes avances hacia adelante. Esperemos que también se pueda tratar y aprobar esta ley”.

“Estos imberbes (haciendo referencia a los cánticos de Franja Morada), son parte de una serie de cosas que vienen pasando como los carteles o los piedrazos contra la vicepresidenta o la discusión de cuántos son los desaparecidos” expresó.

Finalmente, remarcó que “Esas son discusiones que lleva adelante una derecha dañina que le hace muy mal a este país, que ve en nosotros y en Néstor Kirchner como un escollo que no pueden superar ni digerir”.