Linares: “No creo que el partido de los hermanos Sastre sea para estar fuera del PJ”

Carlos Linares, senador nacional del Frente de Todos por Chubut, expresó a LU4 que “No sé cómo va a impactar, sé que es un partido conformado recientemente y no sé cuál es su objetivo. Tanto Ricardo como Gustavo Sastre son parte del Partido Justicialista y deberán explicar por qué y para qué han conformado un partido en Puerto Madryn”.

El presidente del Justicialismo chubutense indicó que “No creo que sea para estar por fuera del PJ y han participado de la última contienda electoral por dentro del partido, no veo por qué no lo seguirían haciendo de esa misma forma. Si quieren tener un partido propio será bien visto, pero a nosotros interesa consolidar el PJ en la provincia”.

Finalmente sostuvo que “El país necesita una CGT unida y consolidada, pero serán los propios gremios los que definan sus cuestiones internas; aunque estoy confiado que llegarán a un entendimiento para definir la conducción de su espacio. Me parece que esta bueno que las 62 Organizaciones sigan integrando la CGT como parte de la pata política del Justicialismo en la CGT”.