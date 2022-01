Linares: “Necesitamos que la oposición apruebe el acuerdo con el FMI para seguir creciendo”

Carlos Linares, senador nacional del Frente de Todos por Chubut, indicó a LU4 que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se tratará en las sesiones ordinarias del mes de marzo y reclamó el acompañamiento de la oposición para poder seguir habilitando el crecimiento del país.

“Ojalá que el país no hubiera vuelto al Fondo como sucedió con este endeudamiento que nos impuso Mauricio Macri y que no fue para el beneficio del pueblo sino para la timba financiera. Dentro de ese contexto el gobierno de Alberto y Cristina hicieron los que se debía hacer para poder crecer y que la deuda no se pague con el hambre de la gente; por eso el acompañamiento del Frente de Todos está asegurado”, expresó.

El legislador chubutense sostuvo que “Gran parte del arco político va a acompañar el acuerdo, seria muy importante que sea así para tener una fortaleza frente al FMI y para que este país siga creciendo y resolviendo el problema de la pobreza el desempleo; por eso las expectativas son muchas y buenas”.

Finalmente anticipó que “El tratamiento del acuerdo con el Fondo será a partir de marzo y ahora en febrero trataremos los temas relacionados al consenso fiscal en las próximas sesiones extraordinarias”.