Linares: «Lo de la oposición fue lamentable»

El senador nacional por el Frente de Todos, Carlos Linares, aseguró hoy que el discurso del presidente Alberto Fernández, en la Apertura de período de sesiones del Congreso, fue «muy claro, transparente, sencillo. Ajustado a la realidad que vivimos y al trabajo que se está desarrollando para dejar atrás los problemas económicos y de la pandemia».

En diálogo con LU4, el ex intendente de Comodoro Rivadavia dijo que «me había adelantado algo el presidente del discurso, pero realmente sobrepasó mis expectatativas. Alberto habla con claridad, dice como son las cosas y todo lo que se está haciendo. Esto es lo que no les gusta a algunos», señaló en relación al retiro del Recinto de parte de la oposición.

Sobre esa determinación de parte de Juntos por el Cambio, Linares aseguró que «lamentablemente lo vuelven a hacer. Nos pasó en la primera sesión del Senado, pero esto de irse de un Recinto, donde está hablando el presidente realmente es algo que no solo no comparto sino que me duele. Ojalá recapaciten porque ya dejaron al país sin presupuesto en medio de la pandemia, y ahora se retiran de un discurso que es uno de los actos centrales de la democracia», concluyó.