Linares: “La minería no esta entre los primeros 100 problemas de la gente”

Carlos Linares, presidente del Partido Justicialista de Chubut, manifestó a La Posta Comodorense Radio su rechazo al debate minero iniciado por el Gobierno provincia y aseguró que esta entre los principales problemas que demanda la gente que se solucionen.

“Nosotros claramente decimos que no a este monólogo que propone el Gobierno provincial, porque ni siquiera es un debate, y por ejemplo ayer los diputados del bloque del Frente de Todos no recibieron el link para ingresar a la reunión. Esto es una actuación de apertura al debate, pero es otra gran mentira de este gobierno”, señaló.

El ex intendente de Comodoro agregó que “El único diputado que recibió el link para sumarse al debate fue el diputado Carlos Eliceche, que es el único que esta claramente a favor de la minería. El pertenece al Frente para la Victoria y el Frente de Todos, tomó una posición a favor del tema minero y el partido después la evaluará como corresponde”.

Tras admitir que estuvieron charlando del tema con el jefe comunal comodorense Juan Pablo Luque, Linares indicó que “Si salimos a la calle y le preguntamos a la gente cuales son los problemas, puedo asegurar que la minería no esta entre los primeros 100 problemas. Antes esta la pandemia, el tema de la educación, la seguridad, la obra pública y con esto tratan de distraer a la gente. Seguramente que después van a venir con el tema del Superior Tribunal. El gobierno tiene una agenda muy distinta a la nuestra y a la que necesita la ciudadanía de Chubut”.

La nota: