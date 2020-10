Linares: “La marcha fue histórica en un día importante para el peronismo”

“Fue una movilización multitudinaria que superó las expectativas que teníamos en los días previos. Participaron más de 1.000 personas en una caravana que se extendió con más de 6 kilómetros de autos donde todo se desarrolló con normalidad y respetando el distanciamiento social. Fue una marcha histórica en un día importante para el peronismo”, resumió.

Linares explicitó que “Fue para demostrarle al presidente que en los duros momentos de la patria estamos todos y que el justicialismo de Comodoro va a estar al lado del gobierno porque la patria esta en peligro y necesita del apoyo de todos”.

Respecto a la capitalización de la caravana, indicó que “La movilización no tiene un dueño, tiene una fecha clave para todos nosotros y el sentir peronista es capaz de estas cosas. De los años que tengo de militancia ha sido de las más importantes de los últimos años”.

El ex candidato a gobernador por el PJ, resaltó que “Fue muy emotivo ver salir de las casas y los comercios salir a aplaudir la caravana fue muy fuerte, demostrando que hay un compromiso muy importante con la política nacional y popular de este gobierno”.

Linares anticipó que “Esta caravana va a marcar un antes y un después en ciertas políticas provinciales y municipales”; y agregó que “Nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno provincial, no queremos saber nada y no nos representa, porque tenemos otra mirada humana y de compromiso con la gente”.

La nota:

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Audio-2020-10-19-at-9.25.55-AM-online-audio-converter.com_.mp3