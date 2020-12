Linares insistió en que la Legislatura no trate el proyecto de zonificación

Carlos Linares, actual presidente del PJ Chubut y ex intendente de Comodoro, aseveró que los diputados justicialistas no deben darle tratamiento al actual proyecto de zonificación y reclamó un debate profundo y transparente sobre el tema minero.

Sobre los hechos que involucran a diputados sobre supuestas coimas y el ofrecimiento para hacer lobby minero, sostuvo que “Tiene que intervenir la Justicia, investigar y se verá si hay algún tipo de delito. Lo que queda claro es lo que venimos denunciando desde el Justicialismo porque esta ley esta viciada de sospechas, nulidad y apuros”.

Para Linares, “Esto le conviene al gobernador que el debate sea el tema minero y no se hable de todas las cosas que les pasan a todos los ciudadanos. No se habla de los dos años sin clases, que se terminaron los fondos en el Hospital Regional o que no se hacen obras públicas. Para mí la minería es un tema terminado y espero que los legisladores no aprueben este proyecto para luego iniciar un profundo y abierto debate”.

Con una postura clara frente al actual proyecto oficialista, indicó que “El PJ no dice no a la minería, sino que propone un debate transparente y sin lobby, con mucho olor a cosas que no son muy claras; pero lo que pasó esta semana es muy grave porque pasó desde la Legislatura y eso es muy grave”.

Finalmente Linares señaló que “El partido esta trabajando en el tema judicial para el no tratamiento de esta ley tal cual esta y el PJ ya se expresó y veremos que hacen los legisladores, los que se sientan libres pensadores para ir contra esa definición deberá analizar de seguir o no en el partido; inclusive el Tribunal de Disciplina deberá intervenir en la situación”.

La nota: