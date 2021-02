Linares: “Hay que debatir seriamente la minería y avanzar con las conclusiones”

Carlos Linares, presidente del PJ Chubut, ratificó a La Posta Comodorense Radio que la postura del justicialismo provincial es realizar un debate “profundo y serio” sobre la minería y luego avanzar sobre las conclusiones que surjan de la participación de todos los sectores involucrados.

“Además de solucionar algunos temas pendientes del partido aprovechamos para reunirnos con el intendente (de Trelew) Adrián Maderna y los diputados que le responden en la Legislatura. Adrián es responsable de su ciudad y busca que le vaya mejor a la gente, él es parte de un proyecto político y charlaron con Juan Pablo Luque para reunirse en los próximos días”; comentó.

Sobre el tema minero, Linares indicó que “Dije que no vamos a rechazar ninguna invitación para hablar del tema de la minería, pero a ese debate que se hizo no fuimos invitados y estamos convencidos que esta ley debe ser debatida para recién avanzar sobre las conclusiones. Esta vez pusieron el carro delante de los caballos, no puede ser un debate de apuro como quiere hacer este gobierno provincial”.

Luego agregó que “No rechazo ni apruebo la minería porque sí, estoy convencido que debemos debatirla y cuáles serán los beneficios o los perjuicios que traerá a la provincia. Toda actividad extractiva trae problemas y contaminación, tenemos que evaluar cuáles serán los costos y los beneficios”.

Finalmente sostuvo que “Quieren mostrar que el presidente (Alberto Fernández) es pro minero y eso no es así. El dice que hay provincias que ya están avanzando en la minería y que Chubut tiene recursos que puede explotar como alternativa. No lo quiere sacar forzando nada y sin consenso social, él quiere un debate profundo y acompaña cualquier proyecto que sea sustentable; pero esta muy preocupado por la situación de la provincia que se agrava día a día”.

