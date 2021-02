Linares exigió investigación y castigo

Carlos Linares, presidente del PJ Chubut, reclamó una profunda investigación por el robo de las vacunas y que se “castigue con dureza” a los responsables. Además sostuvo su precandidatura a senador por Chubut y avaló la lista del Alberto Fernández para conducir al PJ nacional.

“La semana pasada estuvimos hablando con los ministros Santiago Cafiero y Wado de Pedro donde nos pidieron nuestra opinión sobre la figura de Alberto (Fernández) como presidente del PJ y la conformación de esta lista que la va a dar un impulso importante al PJ”, indicó, en diálogo con LU4.

Linares sostuvo que “Nancy González irá como consejera titular y yo como suplente”, adelantó Linares y cuando se le consultó si ellos podrían integrar la lista de candidatos a senadores respondió que “no sé, no hay nombres definidos y vamos a trabajar para conseguir los tres representantes para Chubut; yo sigo con mi postulación”.

En cuanto al robo de las vacunas señaló que “Estamos preocupados por esta situación aberrante que pasó con estas primeras vacunas que son para inmunizar a la gente de la primera línea de Salud. Me parece raro que esto suceda y no quiero dudar de nadie, pero espero que las investigaciones lleguen a buen puerto y se castigue con dureza a los responsables.

