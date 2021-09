Linares: “Este es un nuevo proceso electoral y nadie tienen garantizado los votos”

Carlos Linares, candidato a senador por Chubut del Frente de Todos, anticipó a LU4 que en la primera quincena de octubre llegará a Comodoro Rivadavia el Gabinete nacional para hacer anuncios en obras para la provincia.

“Tuvimos una charla muy buena con el Presidente, no sólo del tema electoral, sino de un montón de otros temas como la economía y la pandemia; empezando a vivir libremente y con esperanzas que ya nos muestran la reactivación que ya se esta viviendo con las baterías de medidas que se están instrumentando, porque de acá para adelante se vienen buenas noticias para todos”, explicó.

El presidente del PJ chubutense adelantó que “Charlamos sobre obras como el nodo de 500, la electrificación para la Comarca y las del Corredor de Bioceánico; para eso estará bajando el Gabinete nacional para la primera quincena de octubre y hacer todos esos anuncios”.

Luego expresó que “Este (de noviembre) es un nuevo proceso electoral y nadie tienen garantizado los votos. El Gobierno nacional tiene la virtud de haber escuchado el enojo lógico de la gente y tomó la decisión de atacar fuertemente lo que la gente necesita con la creación de empleo y tener una economía que le permita llegar a fin de mes. La mejor manera de volver a enamorar a la gente para que vote este proyecto es con cosas concretas”.

“Nuevamente la economía va tomando el ritmo que queremos y aplicar el plan económico que tenía previsto pero que desde hace 18 meses no se puede porque hubo que salvar vidas. Tengo plena confianza que para adelante se vienen un plan de obras para la Patagonia, el diferencial a las naftas, os reintegros patagónicos y obras importantes de energía para toda la provincia. Me parece que se vienen momentos muy buenos para todos”, concluyó Linares.