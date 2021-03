Linares: “El proyecto de zonificación tiene un rechazo social importante”

Carlos Linares, presidente del PJ de Chubut, expresó a La Posta Comodorense Radio sus críticas al proyecto de zonificación minera y aseveró que “no tiene licencia social”. Además cuestionó las acusaciones del vicegobernador Ricardo Sastre.

“Es un proyecto de ley que tiene un rechazo social importante y necesita un debate mucho más profundo y transparente. La gente se expresa y gana las calles, pero nosotros repudiamos las agresiones contra los legisladores y sus familias”, enfatizó.

Linares indicó que “No había la cantidad de votos necesarios para que se aprobara y esperemos que el gobierno se decida a hacer las cosas correctamente, cosa que no viene sucediendo desde hace tres años, y se pone a disposición de la gente”.

Sobre los dichos de Ricardo Sastre, quien lo responsabilizó por los escraches a los diputados, señaló que “No escuché las declaraciones del vicegobernador pero si me acusa de instigador, más que hacer una conferencia de prensa debería hacer una denuncia porque me parece una barbaridad. Cuando uno no asume los fracasos busca culpables y no te haces cargo de los propios fracasos”.

Finalmente, Linares indicó que “Hoy no hay un solo justificativo para que las sesiones no sean presenciales, con todos los protocolos, no van porque no quieren. Los diputados provinciales deberían dar el ejemplo y puede ser que desde el bloque hagamos ese pedido”.

