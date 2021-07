Linares: “El Justicialismo marcha hacia una gran lista de unidad”

Carlos Linares, presidente del PJ de Chubut, indicó a LU4 que se avanza en el cierre de una lista unidad en el Justicialismo y la proyección con vistas a las elecciones provinciales del 2023.

“Venimos trabajando con mucha unidad porque no siempre los cierres de listas son fáciles y después de mucho tiempo el Justicialismo marcha hacia una gran lista de unidad, espero que podamos lograr la unidad que todos ansiamos”, explicó.

“Seguramente entre mañana y pasado vamos a tener novedades importantes”, expresó Linares y por el momento no adelantó quiénes encabezaran las candidaturas a senador y diputado nacional.

“Haremos una presentación de las listas, para poder mostrar la unidad del Justicialismo. Hay mucho operativo de prensa en este tema, pero el PJ hizo los acuerdos que tenía que hacer, presentando todo en término y dando las charlas necesarias en todos los puntos de la provincia para que el Justicialismo sea el partido de todos y todas”, remarcó.

Linares aseguró que “Estamos trabajando para fortalecer al partido en su conjunto con la intención de ser una opción de gobierno en el 2023; incluyendo la vuelta de los compañeros que no estaban anteriormente, y sin dejar de contemplar a los compañeros del sector sindical”.