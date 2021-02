Linares: “El bloque del PJ no va a acompañar esta locura”

Carlos Linares, presidente del PJ chubutense, sostuvo el bloque del justicialismo chubutense votará en contra del proyecto de zonificación minera e insistió con que se debe convocar a un debate serio con la participación de todos los sectores.

De este gobierno no me sorprende nada porque esta acostumbrado a hacer estas cosas entre gallos y medianoche, saliendo a comprar voluntades para tener un voto más para una ley tan importante. Yo sigo teniendo la esperanza que los diputados no se van a doblegar y entiendan que esta ley debe ser estudiada y consensuada de cara a la gente”, expresó.

El ex intendente de Comodoro Rivadavia agregó que “El bloque del PJ no va a acompañar esta locura de la zonificación y sólo un diputado, como lo es Carlos Eliceche, adelantó que esta de acuerdo; cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones pero nosotros vamos a rechazar como bloque esta locura que nos quieren imponer a la fuerza por parte de este gobierno”.

Luego se refirió al encuentro en Buenos Aires y dijo que “De dos hora y pico de reunión que tuvimos con Alberto Fernández apenas charlamos 15 minutos sobre la minería, por eso los que dicen que nos tiraron las orejas es una clara maniobra de prensa. Con Juan Pablo (Luque) le planteamos al Presidente que la ley hay que enriquecerla, mejorarla y ponerla en consideración de la gente, sin imponer nada y con todos los sectores participando”.

Linares subrayó que “La provincia esta en un estado calamitoso, endeudándose todo el tiempo y pagando intereses usurarios. Ahora le pusieron una zanahoria por delante desde el sector empresario minero, prometiendo regalías pero no tenemos la ley, no sabemos qué va a dejar para la provincia pero ellos ya adelantan un supuesto beneficio”.

Finalmente, adelantó que “El justicialismo va a participar de la sesión, debatiremos y vamos a votar en consecuencia; pero hoy el gobierno tiene que salir a comprar voluntades y apretar intendentes para juntar los 14 votos. Si fuera una ley de amplio acompañamiento deberían conseguir más de 20 votos”.