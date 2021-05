Linares dijo que se está construyendo un proyecto político para todos

Carlos Linares, presidente del PJ chubutense, expresó a LU4 que siguen desarrollando las reuniones para conseguir la unidad del justicialismo provincial con vistas a las próximas elecciones de medio término.

“Me da gracia cuando dicen que el justicialismo se viene juntando con los empresarios, porque yo soy un empresario y peronista de siempre. Los empresarios ahora lo hacen más visible pero siempre tuvieron relación con el peronismo y en el caso de Cristóbal López ha sido un perseguido político”, sostuvo.

Linares explicó que “Hoy nos estamos escuchando entre todos los peronistas porque necesitamos hacer un peronismo grande para todos para que todos estemos dentro del justicialismo, para poder tener una provincia fuerte y consolidada. Toda persona que quiera venir a aportar y sumar ideas debe saber que las puertas del peronismo están abiertas, más en estos tiempos difíciles de pandemia”, afirmó.

«Una provincia y un proyecto con todos»

Para el ex intendente comodorense, “Tenemos que pensar una provincia a 20 años, me acuerdo cuando con (Néstor) Di Pierro nos juntamos en el 2014 para presentarnos a elecciones pensando en dos, tres o mas elecciones; ese proyecto ya lleva 12 años y se ve claramente el avance de la ciudad, en la provincia debe pasar lo mismo”.

Linares resaltó que “La idea es armar un proyecto con todos, más allá que pueda haber internas, pero al otro día de las PASO hay que ponerse a trabajar para estar todos juntos por el bien del justicialismo. Estamos trabajando para las dos hipótesis y el avance que se ha producido es importante y tenemos mucha fe que así suceda con una lista de unidad”.

Cuando se le consultó sobre su candidatura a la senaduría respondió “Hay algunos carteles iniciando esa postulación y estamos trabajando para eso desde hace un tiempo, cara a cara con los afiliados y el conjunto de la gente para decirle lo que pensamos y el proyecto político que tenemos”.

Finalmente sobre el tema minero manifestó que “No descartamos ni defendemos la minería, decimos que la minería debe ser discutida de cara con la gente, para que sea la gente la decida qué hacer con el tema; pero tenemos que ser conscientes que la gente debe ser escuchada y no avanzar con un proyecto armado entre gallos y medianoche”.