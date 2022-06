Linares: “Debe haber Ley de Lemas porque transparenta la interna del PJ”

Carlos Linares, senador y presidente del PJ de Chubut, indicó a LU4 su postura sobre el futuro del Justicialismo y que para las próximas elecciones se debería instrumentar la Ley de Lemas como mecanismo para dirimir la interna.

“No fue una cumbre sino una reunión de compañeros donde se debatió un poco de política y a la que se deben sumar muchos otros sectores, pero no sirvió para ver cómo estamos en cada ciudad y como estamos para el acto eleccionario, sin dejar de decirnos las cosas que teníamos para decirnos”, señaló.

Luego expresó que “Hay compañeros que han expresado sus ganas de ser candidatos y eso esta muy bueno, pero aún no están claros los mecanismos electorales y cómo se van a desarrollar las internas partidarias; mientras tantos vamos conversando con los compañeros”.

“El adelantamiento de las elecciones es un tema que debe definir el gobernador y para eso debería convocar a todos los partidos políticos donde podamos debatir en una misma mesa qué es lo mejor para la provincia de Chubut, porque cuanto más grande sea el consenso más sólido es la definición”, sostuvo.

Linares afirmó que “Para mí debe haber Ley de Lemas porque transparenta la interna partidaria y permite que el más votado dentro del Justicialismo, eso me parece que aclarar y certifica la participación; pero también otros compañeros que creen que es mejor una elección general en una sola vuelta. Esperemos que en julio o más tardar agosto tengamos novedades”.

“Si el Justicialismo y el Frente de Todos tiene una postura tomada en la provincia va a ser respetada a nivel nacional. El objetivo es tener un plan de gobierno para que crezca la provincia y los chubutenses tengamos una vida mejor, trabajando con la mayor apertura ideológica posible, incluyendo a todos los que pensamos medianamente igual en el proyecto político”, concluyó.